Artistas brasileiros seguem presentes na cena musical

Apresentado por SanDRÃO, o talk show Business Rock aborda negócios, economia e cultura relacionados às transformações do mercado musical brasileiro. Em episódios recentes, o programa realizou bate-papos com integrantes das bandas Nação Regueira e Yahoo!, abordando como músicos das gerações anteriores dialogam com as novas gerações frente aos desafios da era digital.

Segundo o Global Music Report 2025, divulgado pela International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) e reportado pela Billboard Brasil, a indústria da música gravada registrou em 2024 seu décimo ano consecutivo de crescimento, alcançando US$ 29,6 bilhões em receita. O mercado global avançou 4,8%, impulsionado principalmente pelo streaming, que ultrapassou pela primeira vez a marca de US$ 20 bilhões.

Nesse contexto, pesquisas recentes, como o estudo internacional "Artistas Musicais e Plataformas Online", coordenado pela Universidade de Groningen e divulgado pela União Brasileira de Compositores (UBC), apontam que o cenário digital tem se tornado decisivo para a trajetória dos artistas das gerações anteriores. A análise, que envolve países como Brasil, Chile, Coreia do Sul, Nigéria e Holanda, mostra que o uso de plataformas como Spotify, YouTube e Instagram, hoje, é central para a construção de carreiras musicais, ampliando o alcance de públicos e criando novas oportunidades de colaboração.

No Brasil, a pesquisa conduzida pela professora Vanessa Valiati (Universidade Feevale/RS), com apoio do Instituto Estadual da Música, e reportada pelo portal da UBC, integra um estudo internacional sobre o impacto das plataformas digitais na carreira de músicos. O levantamento mostra que artistas precisam lidar com algoritmos, competição intensa e a exigência de presença online constante, fatores que influenciam diretamente sua visibilidade e sustentabilidade profissional.

Nação Regueira e Yahoo!: duas trajetórias em movimento

Durante a entrevista com Nação Regueira, banda formada em 1995 no Ceará e adotada culturalmente pelo ABC Paulista, Paulinho Nação destacou a pluralidade musical: "Nossa base é o reggae, mas incorporamos rock, forró e maracatu. A música é um organismo vivo. A internet abriu portas que antes pareciam inacessíveis, nos conectando com públicos que não alcançaríamos de outra forma". Cremutcho, compositor e tecladista da banda, acrescentou: "Observamos as oscilações do mercado, com o crescimento do sertanejo e do eletrônico, mas mantemos firme a mensagem do reggae, que se renova e resiste".

Paulinho explicou que a criação da banda reflete tanto a paixão pela música quanto o desejo de expressar uma identidade única: "Dentro do reggae, a gente ainda toca nosso rock and roll, nosso maracatu, forró, forrague e baiante. Uma mistura que representa a diversidade do nosso Brasil". O artista afirma que essa pluralidade sonora ecoa em suas composições e nos shows por todo o país, o que consolida a Nação Regueira como um expoente na cena musical brasileira.

Na conversa com SanDRÃO, o grupo relembrou encontros e colaborações importantes com outros artistas renomados, além do significado profundo do reggae como ferramenta de empatia social. "O reggae nunca quis ser maior que ninguém. O reggae sempre quis unir povos, unir histórias, unir corações", afirmou Paulinho, explicando que, para eles, a música transcende o entretenimento e se torna uma missão: "Levar paz para quem perdeu a esperança. Levar abraço para quem carrega a solidão. Levar consciência para um mundo cada vez mais acelerado".

Paralelamente, a banda Yahoo!, um dos mais importantes nomes do rock nacional desde os anos 1980, participou do programa, mostrando sua própria trajetória de evolução. Em suas falas, os integrantes ressaltaram a importância do diálogo com as novas tecnologias e o papel vital das redes sociais para conectar o legado ao presente.

O vocalista e baixista Zé Henrique destacou: "É você fazer o que você acredita, buscar a verdade no que você está falando. Tentar fazer letras interessantes, tentar fazer melodias cada vez melhores". Atualmente, o Yahoo! consolida-se como uma banda integrada ao universo digital, disponibilizando sua discografia nas principais plataformas de streaming. "No Spotify, você encontra toda a nossa discografia, todos os nossos álbuns, inclusive álbuns que a gente nunca lançou no mercado", reforça Zé Henrique.

Ambas as bandas reconhecem que estar inserido dentro do esquema das plataformas digitais é fundamental para que seu legado musical seja acessível e valorizado pelas novas gerações. Elas utilizam redes sociais e plataformas como Spotify, YouTube, Instagram, TikTok e Facebook não apenas para divulgar seu repertório, mas também para transformar o desafio do preconceito geracional em uma oportunidade de aproximação e renovação constantes.

O papel do Business Rock na música

O talk show Business Rock, que atinge audiências em mais de 5.700 municípios pelo Brasil, tem se afirmado como um programa para discussões que ultrapassam o entretenimento, englobando aspectos de negócio, inovação e o impacto cultural da música. Sobre as entrevistas concedidas pelas bandas, SanDRÃO salienta que: "Num mundo em que a produção musical se digitalizou, que as redes sociais são canal direto para o público, não há espaço para a estagnação. A renovação é constante e necessária. Essa é a lição que tanto Yahoo! quanto Nação Regueira nos trazem", finaliza o apresentador.