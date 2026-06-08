Segunda, 08 de Junho de 2026
14°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde estadual capacita mais de 400 profissionais para implante contraceptivo subdérmico

Foto: DivulgaçãoA Secretaria de Estado da Saúde (SES) concluiu a segunda fase das Oficinas de Qualificação para a Implementação do Implante Contrac...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
08/06/2026 às 19h41
Saúde estadual capacita mais de 400 profissionais para implante contraceptivo subdérmico
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) concluiu a segunda fase das Oficinas de Qualificação para a Implementação do Implante Contraceptivo Subdérmico de etonogestrel. A etapa formou 438 profissionais multiplicadores — médicos e enfermeiros — de municípios com população inferior a 50 mil habitantes, ao longo de dois dias de atividades teóricas e práticas, em Palhoça. A iniciativa integra as ações de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) e de ampliação do acesso aos métodos contraceptivos de longa duração no Sistema Único de Saúde (SUS).

A capacitação foi promovida pela área técnica de Cuidado Integral à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, da Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS), vinculada à SES, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Palhoça, que cedeu o espaço para a realização das oficinas.

“O encontro reuniu atividades teóricas e práticas voltadas à formação de profissionais dos municípios de menor porte. Ressaltamos que municípios com mais de 50 mil habitantes já participaram de capacitações semelhantes. Além disso, após essa etapa, os profissionais ainda passam por inserções supervisionadas em pacientes para serem considerados aptos”, explica Bárbara Litiane da Silva Vargas Leal, referência técnica em Saúde da Mulher da DAPS/SES.

A programação incluiu debates sobre direitos sexuais e reprodutivos, métodos contraceptivos, dignidade menstrual e indicadores de saúde, além de temas como a consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e o papel das equipes na identificação e no acolhimento de situações de violência. Os participantes também realizaram treinamentos práticos de inserção do implante em simuladores, aprimorando as técnicas de forma segura.

As atividades foram conduzidas em parceria com a equipe do Departamento de Gestão do Cuidado Integral do Ministério da Saúde, responsável pelo treinamento com simuladores e pela padronização do manuseio do dispositivo distribuído em todo o estado. Durante o encontro, a diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Integral, Karina Correa Wengerkievicz, realizou a entrega oficial dos simuladores à SES.

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 38 minutos

Capital paulista amplia locais de vacinação nesta semana; veja lista

Mobilização faz parte do Dia Nacional da Imunização, celebrado amanhã
Saúde Há 3 horas

Ministério da Saúde suspende vacina contra a dengue do Butantan

Foram registrados dois óbitos de pessoas que receberam o imunizante

 Ambulatório de feridas crônicas no Hospital São Francisco de Assis, em Parobé -Foto: Divulgação Hospital São Francisco de Assis
Saúde Há 7 horas

Investimentos no SUS Gaúcho permitem ampliação de atendimentos em ambulatórios de feridas crônicas no Estado

A partir de investimentos do SUS Gaúcho, o Rio Grande do Sul ampliou o número de ambulatórios especializados em feridas crônicas e/ou complexas. Em...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 7 horas

Saúde em Obras: sala de hemodiálise do Hospital Regional Ruth Cardoso é revitalizada

Foto: Comunicação / HRRCO Hospital Regional Ruth Cardoso (HRRC), em Balneário Camboriú, concluiu a revitalização da sala de hemodiálise, garantindo...

 Ato de assinatura foi realizado por videoconferência, com a participação da secretária da Saúde, Lisiane Fagundes -Foto: Divulgação SES
Saúde Há 7 horas

Governo do Estado destina R$ 1,19 milhão para aquisição de tomógrafo pela Santa Casa de São Lourenço do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), formalizou, nesta segunda-feira (8/6), um convênio com a Santa Casa de Misericórdia de ...

Tenente Portela, RS
16°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 21°
16° Sensação
1.19 km/h Vento
95% Umidade
100% (5.38mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
17h47 Pôr do sol
Terça
18° 12°
Quarta
19° 11°
Quinta
17° 14°
Sexta
15° 12°
Sábado
15° 11°
Últimas notícias
Fazenda Há 28 minutos

Projeto-piloto do sistema de apuração do Imposto sobre Bens e Serviços avança para etapa com inclusão de notas de serviço
Saúde Há 28 minutos

Capital paulista amplia locais de vacinação nesta semana; veja lista
Senado Federal Há 28 minutos

PEC da autonomia do Banco Central está na pauta da CCJ na quarta
Tecnologia Há 1 hora

Prêmio Criativos 2026 já está com inscrições abertas
Senado Federal Há 1 hora

Paim destaca os dois anos da política de cuidado às pessoas com alzheimer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,02%
Euro
R$ 5,99 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,033,29 -1,64%
Ibovespa
168,668,72 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 3015 (06/06/26)
09
18
26
31
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7044 (06/06/26)
02
05
30
54
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3704 (06/06/26)
01
03
04
09
10
11
12
13
14
15
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2933 (05/06/26)
00
04
09
10
12
19
23
25
27
33
36
37
41
49
61
65
76
81
88
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2966 (05/06/26)
11
16
20
25
31
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias