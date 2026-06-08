Saúde estadual capacita mais de 400 profissionais para implante contraceptivo subdérmico

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A Secretaria de Estado da Saúde (SES) concluiu a segunda fase das Oficinas de Qualificação para a Implementação do Implante Contraceptivo Subdérmico de etonogestrel. A etapa formou 438 profissionais multiplicadores — médicos e enfermeiros — de municípios com população inferior a 50 mil habitantes, ao longo de dois dias de atividades teóricas e práticas, em Palhoça. A iniciativa integra as ações de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) e de ampliação do acesso aos métodos contraceptivos de longa duração no Sistema Único de Saúde (SUS).

A capacitação foi promovida pela área técnica de Cuidado Integral à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, da Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS), vinculada à SES, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Palhoça, que cedeu o espaço para a realização das oficinas.

“O encontro reuniu atividades teóricas e práticas voltadas à formação de profissionais dos municípios de menor porte. Ressaltamos que municípios com mais de 50 mil habitantes já participaram de capacitações semelhantes. Além disso, após essa etapa, os profissionais ainda passam por inserções supervisionadas em pacientes para serem considerados aptos”, explica Bárbara Litiane da Silva Vargas Leal, referência técnica em Saúde da Mulher da DAPS/SES.

A programação incluiu debates sobre direitos sexuais e reprodutivos, métodos contraceptivos, dignidade menstrual e indicadores de saúde, além de temas como a consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e o papel das equipes na identificação e no acolhimento de situações de violência. Os participantes também realizaram treinamentos práticos de inserção do implante em simuladores, aprimorando as técnicas de forma segura.

As atividades foram conduzidas em parceria com a equipe do Departamento de Gestão do Cuidado Integral do Ministério da Saúde, responsável pelo treinamento com simuladores e pela padronização do manuseio do dispositivo distribuído em todo o estado. Durante o encontro, a diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Integral, Karina Correa Wengerkievicz, realizou a entrega oficial dos simuladores à SES.

Mais informações:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

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