Fundo Eleitoral vai repassar quase R$ 5 bi a 30 partidos para campanhas em 2026

Os 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vão receber juntos quase R$ 5 bilhões do Fundo Eleitoral para as eleições de 2026. O TSE divulgou na semana passada os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha destinados a cada partido político.

O Fundo Eleitoral é constituído por recursos públicos destinados ao financiamento das campanhas eleitorais, já que empresas são proibidas de doar. A distribuição entre os partidos considera a representatividade de cada um no Congresso Nacional, ou seja, quem tem mais parlamentares ganha mais. A divulgação cumpre dispositivo da Lei das Eleições.

O Partido Liberal (PL) é a sigla com maior valor, em torno de R$ 881 milhões. Em seguida, aparecem o Partido dos Trabalhadores (PT), com aproximadamente R$ 615 milhões, e o União Brasil, com cerca de R$ 526 milhões. Juntas, as três legendas concentram quase 40% do montante distribuído pelo Fundo Eleitoral.

Partido Fundo Eleitoral Agir R$ 3,3 milhões Avante R$ 72 milhões Cidadania R$ 60 milhões DC R$ 3,3 milhões Democrata R$ 3,3 milhões MDB R$ 400 milhões Missão R$ 3,3 milhões Mobiliza R$ 3,3 milhões Novo R$ 37 milhões PC do B R$ 60 milhões PCB R$ 3,3 milhões PCO R$ 3,3 milhões PDT R$ 169 milhões PL R$ 881 milhões Podemos R$ 246 milhões PP R$ 417 milhões PRD R$ 71 milhões PRTB R$ 3,3 milhões PSB R$ 152 milhões PSD R$ 421 milhões PSDB R$ 147 milhões Psol R$ 131 milhões PSTU R$ 3,3 milhões PT R$ 615 milhões PV R$ 45 milhões Rede R$ 35 milhões Republicanos R$ 348 milhões Solidariedade R$ 88 milhões União Brasil R$ 526 milhões Unidade Popular R$ 3,3 milhões Total R$ 4,9 bilhões

Com informações do TSE