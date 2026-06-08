Fundo Eleitoral vai repassar quase R$ 5 bi a 30 partidos para campanhas em 2026

Os 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vão receber juntos quase R$ 5 bilhões do Fundo Eleitoral para as eleições de 2026. O TSE divulgou na semana passada os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha destinados a cada partido político.
O Fundo Eleitoral é constituído por recursos públicos destinados ao financiamento das campanhas eleitorais, já que empresas são proibidas de doar. A distribuição entre os partidos considera a representatividade de cada um no Congresso Nacional, ou seja, quem tem mais parlamentares ganha mais. A divulgação cumpre dispositivo da Lei das Eleições.
O Partido Liberal (PL) é a sigla com maior valor, em torno de R$ 881 milhões. Em seguida, aparecem o Partido dos Trabalhadores (PT), com aproximadamente R$ 615 milhões, e o União Brasil, com cerca de R$ 526 milhões. Juntas, as três legendas concentram quase 40% do montante distribuído pelo Fundo Eleitoral.
Partido
Fundo Eleitoral
Agir
R$ 3,3 milhões
Avante
R$ 72 milhões
Cidadania
R$ 60 milhões
DC
R$ 3,3 milhões
Democrata
R$ 3,3 milhões
MDB
R$ 400 milhões
Missão
R$ 3,3 milhões
Mobiliza
R$ 3,3 milhões
Novo
R$ 37 milhões
PC do B
R$ 60 milhões
PCB
R$ 3,3 milhões
PCO
R$ 3,3 milhões
PDT
R$ 169 milhões
PL
R$ 881 milhões
Podemos
R$ 246 milhões
PP
R$ 417 milhões
PRD
R$ 71 milhões
PRTB
R$ 3,3 milhões
PSB
R$ 152 milhões
PSD
R$ 421 milhões
PSDB
R$ 147 milhões
Psol
R$ 131 milhões
PSTU
R$ 3,3 milhões
PT
R$ 615 milhões
PV
R$ 45 milhões
Rede
R$ 35 milhões
Republicanos
R$ 348 milhões
Solidariedade
R$ 88 milhões
União Brasil
R$ 526 milhões
Unidade Popular
R$ 3,3 milhões
Total
R$ 4,9 bilhões
Com informações do TSE