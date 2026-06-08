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Avanço do PIX transforma gestão financeira escolar

Meio de pagamento instantâneo já movimenta milhões no Brasil e se consolida nas instituições de ensino por ajudar a reduzir inadimplência

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/06/2026 às 18h27
Avanço do PIX transforma gestão financeira escolar
Imagem do Magnific/gpointstudio

A adoção de soluções de pagamento mais rápidas e acessíveis vem transformando a gestão financeira das instituições de ensino brasileiras. Uma pesquisa divulgada pela CNN Brasil revela que os pagamentos de mensalidades realizados via PIX movimentaram cerca de R$ 690 milhões em 2025, uma alta de 110% no volume de transações em relação ao ano anterior.

Dados do Banco Central mostram que, em 2024, o meio de pagamento instantâneo superou o uso do dinheiro, sendo utilizado por 76,4% da população e consolidando o método como preferência nacional pela sua praticidade e agilidade nas transações.

De acordo com Luciano Rios, controller do PagEdu Bank, a adoção do PIX para o recebimento de mensalidades tem gerado ganhos relevantes para as instituições de ensino. "Os principais benefícios são a agilidade no recebimento, que acontece em tempo real, e a previsibilidade que o método oferece para tornar a conciliação financeira mais rápida, reduzindo o esforço operacional com processos manuais", avalia.

O executivo destaca ainda que o PIX foi responsável por uma mudança clara de comportamento das famílias, que passaram a utilizar meios mais simples e imediatos para cumprir compromissos financeiros. "O que antes dependia de boletos e compensações mais lentas passou a acontecer de forma instantânea, dentro de uma rotina cada vez mais digital", afirma.

"As famílias preferem utilizar o método por ser um processo simples e imediato, além de já fazer parte do dia a dia do brasileiro. Pagar a mensalidade pelo PIX é muito mais conveniente do que depender de processos burocráticos ou menos flexíveis", acrescenta.

Outro impacto direto da digitalização dos pagamentos é a redução da inadimplência. "Quando o pagamento fica mais acessível e simples, a chance de atraso diminui. Nesse cenário, o PagEdu Bank oferece para escolhas múltiplos canais de cobrança e mais conveniência para negociação e até financiamento de dívidas, o que impacta diretamente na redução da inadimplência", explica Rios.

Dados de uma pesquisa realizada pela Linx e Sponte, compartilhados pela CNN Brasil, reforçam essa tendência ao mostrar que a taxa de não pagamentos em instituições de ensino caiu mais de 2% em 2024, resultado atribuído à maior flexibilidade proporcionada pelo PIX e por carteiras digitais.

"Embora o PIX ofereça instantaneidade no pagamento direto de mensalidades, as carteiras digitais ajudam a ampliar a conveniência ao centralizar a experiência financeira do usuário em um único ambiente. São soluções complementares, ambas alinhadas ao comportamento digital atual das famílias", afirma o controller do PagEdu Bank.

Olhando para o futuro, a tendência é que os métodos digitais se consolidem como pilares da gestão financeira escolar, acompanhando a digitalização da economia brasileira. Para o especialista, a adoção dessas ferramentas não apenas moderniza os processos, mas também fortalece a sustentabilidade das instituições.

"O maior desafio é acompanhar a mudança no comportamento das famílias. Hoje, o consumidor espera praticidade e rapidez nos pagamentos, e instituições que ainda operam com modelos tradicionais acabam enfrentando mais atrito no processo de cobrança e menor eficiência na gestão financeira", conclui Luciano Rios.

Para saber mais, basta acessar:https://www.pagedu.com.br/

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