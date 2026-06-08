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Mercado de rastreamento veicular vive novo ciclo no Brasil

Adoção de plataformas White Label e uso de IA preditiva transformam empresas do setor em ativos atrativos para investimentos e fusões

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/06/2026 às 17h52
Mercado de rastreamento veicular vive novo ciclo no Brasil
Divulgação Ikonn

O mercado de rastreamento veicular e monitoramento inteligente de ativos passa por um novo ciclo de expansão no Brasil. O setor, que antes era visto apenas como ferramenta de segurança patrimonial, consolidou-se em 2026 como um pilar essencial da logística orientada a dados e da inteligência de frotas.

De acordo com André Luiz Ota, CEO da Ikonn, o setor passou por uma transformação significativa nos últimos anos, ocupando um papel estratégico na logística, telemetria e inteligência operacional. "A demanda por monitoramento em tempo real cresceu com força, impulsionada pelo avanço do agronegócio e do e-commerce", afirma.

Segundo o executivo, a redução das barreiras tecnológicas tornou o mercado mais acessível e escalável. "Hoje, empresas conseguem operar com plataformas White Label robustas sem precisar investir pesado em infraestrutura própria ou equipes internas de desenvolvimento", observa.

Ele explica que o modelo tem permitido que empresários mantenham marca própria e autonomia operacional sem carregar os custos da obsolescência tecnológica. "O principal erro de quem tenta entrar nesse mercado é acreditar que precisa desenvolver um software próprio antes de ganhar escala. O foco deve estar na operação comercial, no atendimento e na gestão eficiente da carteira de clientes".

Outro fator que vem transformando o setor é o uso da inteligência artificial preditiva, que já permite que equipes enxutas monitorem milhares de veículos com mais eficiência. "A IA automatiza alertas, análises e regras operacionais, elevando o SLA e reduzindo falhas humanas", ressalta Ota. Essa automação tem sido fundamental para aumentar a escalabilidade das operações e reduzir custos, tornando as centrais mais atrativas para investidores.

Um levantamento da Mordor Intelligence estima que o mercado global de rastreamento veicular possa atingir faturamento de USD 60 bilhões até 2030, impulsionado pelo aumento das frotas ligadas ao comércio eletrônico e pela adoção de plataformas baseadas em nuvem.

No Brasil, a expansão da cobertura de 5G, que já supera 63% do território nacional, viabiliza telemetria avançada, vídeo embarcado e analytics em tempo real, criando condições para que o setor avance em soluções de maior complexidade.

Para Ota, a valorização das centrais de monitoramento está diretamente ligada à capacidade de escalar operações com processos automatizados, recorrência financeira e soberania de dados. "Investidores buscam operações escaláveis, com processos organizados tecnologicamente e com controle total sobre dados. Empresas que dependem de plataformas terceiras ou concorrentes podem perder competitividade e valor estratégico", afirma.

A soberania de dados, segundo ele, tornou-se um diferencial importante para o crescimento sustentável. Ter domínio sobre informações e operação garante maior segurança e independência, além de ampliar o potencial de valuation das empresas.

Com a combinação de tecnologia, expansão de infraestrutura e novos modelos de negócio, o CEO da Ikonn projeta que o setor continue atraindo investimentos e fusões, reforçando seu papel na cadeia logística e na transformação digital do país. "O futuro está na automação, integração com IoT e telemetria avançada, permitindo operações cada vez mais inteligentes, enxutas e orientadas por dados em tempo real", conclui o executivo.

Para saber mais, basta acessar: http://www.ikonn.com.br

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