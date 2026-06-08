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Saúde em Obras: sala de hemodiálise do Hospital Regional Ruth Cardoso é revitalizada

Foto: Comunicação / HRRCO Hospital Regional Ruth Cardoso (HRRC), em Balneário Camboriú, concluiu a revitalização da sala de hemodiálise, garantindo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
08/06/2026 às 16h40
Saúde em Obras: sala de hemodiálise do Hospital Regional Ruth Cardoso é revitalizada
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Comunicação / HRRC

O Hospital Regional Ruth Cardoso (HRRC), em Balneário Camboriú, concluiu a revitalização da sala de hemodiálise, garantindo mais conforto, segurança e qualidade assistencial aos pacientes que necessitam do tratamento. A ação integra um conjunto de melhorias implantadas após a unidade passar para a gestão do Governo do Estado.

O espaço passou por pintura completa, reestruturação das redes elétrica e hidráulica, renovação do mobiliário e adequações estruturais. Também foi instalado um novo equipamento de hemodiálise, que fortalecerá a capacidade de atendimento e ampliará o suporte aos pacientes internados. Com isso, a unidade passa a contar com cinco aparelhos.

“A hemodiálise é um serviço essencial para os pacientes que dependem desse tratamento. Investir na qualificação da estrutura e dos equipamentos é investir na segurança, no acolhimento e na qualidade da assistência prestada. Essas melhorias reforçam o compromisso do Hospital Regional Ruth Cardoso com um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente”, destaca Tatiana Maia, diretora multiprofissional do HRRC.

Durante o período de reforma, não houve interrupção dos atendimentos. O paciente Geraldo Dantas relatou que chegou a ficar apreensivo com as mudanças. “Fiquei preocupado que a hemodiálise pudesse ser interrompida, mas deu tudo certo”, afirmou. Já o paciente Sebastião dos Santos recebeu a mudança com tranquilidade: “Foi tudo bem, sossegado”.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A médica nefrologista Raquel Tavares assumiu recentemente a coordenação do Serviço de Nefrologia do HRRC, com foco na assistência aos pacientes internados em terapia renal substitutiva e na implantação de cateteres de diálise.

“Nosso principal objetivo foi garantir que os pacientes continuassem recebendo o tratamento com segurança e qualidade durante todo o período de reforma. A revitalização do espaço e a chegada de novos equipamentos representam um importante avanço para a nefrologia do hospital, proporcionando mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho para as equipes”, acrescenta a nefrologista.

A revitalização faz parte do processo de fortalecimento da assistência especializada promovido pelo hospital, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES). As ações têm como objetivo a qualificação dos serviços, a valorização dos profissionais e a oferta de uma assistência cada vez mais humanizada e resolutiva para a população catarinense.

Texto: Comunicação HRRC

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
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