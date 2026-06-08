Governo do Estado destina R$ 1,19 milhão para aquisição de tomógrafo pela Santa Casa de São Lourenço do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), formalizou, nesta segunda-feira (8/6), um convênio com a Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul. Por meio do Avançar Mais na Saúde, será repassado R$ 1,19 milhão para aquisição e instalação de um tomógrafo. O investimento tem como objetivo ampliar e qualificar o diagnóstico por imagem na instituição, beneficiando diretamente os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com a implantação do novo equipamento, o hospital passará a realizar exames com maior precisão e agilidade, especialmente em situações de urgência e emergência, como casos de trauma e acidente vascular cerebral. A disponibilidade do tomógrafo permitirá o início mais rápido dos tratamentos, contribuindo para reduzir complicações e agravamentos no quadro clínico dos pacientes.

O ato de assinatura foi realizado por videoconferência, com a participação da secretária da Saúde, Lisiane Fagundes, do prefeito Zelmute Marten e de membros da pasta, da direção do hospital e da coordenadoria regional de saúde pela qual o município é abrangido. “Este é um momento de comemoração, que marca mais uma mudança na história da Santa Casa de São Lourenço do Sul”, ressaltou Lisiane.

Ampliação do acesso e qualificação do atendimento

A aquisição representa um avanço importante na descentralização do atendimento, já que diminuirá a necessidade de encaminhamento de pacientes para outros municípios. A medida amplia o acesso da população local e regional aos serviços de diagnóstico, fortalecendo a rede de saúde e qualificando o atendimento prestado.

“Não contamos hoje com esse tipo de equipamento no hospital. Um tomógrafo será de grande utilidade para diagnósticos precoces e em tempo oportuno, sem a necessidade de deslocamento até Pelotas”, afirmou o representante da Santa Casa, Aristides Feistler.

A Santa Casa de São Lourenço do Sul é referência para outros 18 municípios da região Sul do Estado: Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Arroio Grande, Turuçu, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chuí, Herval, Jaguarão, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pinheiro Machado, Piratini, Santana da Boa Vista, Santa Vitória do Palmar e São José do Norte.

Melhorias recentes no hospital

A nova conquista se soma a outras melhorias recentes viabilizadas por meio de convênios com a SES. Em março deste ano, a instituição recebeu novos equipamentos para o bloco cirúrgico (um arco cirúrgico e um perfurador ósseo), além de uma autoclave para a central de material esterilizado. A aquisição desses itens contou com repasse de R$ 1,15 milhão do governo do Estado.

A renovação do parque tecnológico solucionou problemas causados pelo desgaste dos equipamentos antigos, como a autoclave, que estava em uso há mais de 40 anos. Já o arco em C e o perfurador ósseo passaram a oferecer maior estabilidade nos procedimentos, sendo fundamentais para manter o fluxo cirúrgico e assegurar mais segurança aos pacientes atendidos.