Comissão debate divulgação de alertas de desaparecidos por meios de comunicação

A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados discute, na quarta-feira (10), a divulgação de alertas de pessoas desaparecidas por empresas de comunicação. O debate será realizado às 14 horas, no plenário 11.

A reunião foi solicitada pelos deputados Maria Rosas (Republicanos-SP) e Amaro Neto (PP-ES). O objetivo é colher subsídios para aprimorar propostas em tramitação na comissão.

Rapidez nos alertas

Segundo Maria Rosas, a agilidade na difusão de informações confiáveis é determinante para localizar pessoas desaparecidas.

"As empresas de comunicação — televisão, rádio, imprensa escrita e plataformas digitais — exercem papel estratégico nesse cenário, dada sua capilaridade, alcance massivo e capacidade de mobilização social", afirma a deputada.

A divulgação estruturada de alertas, acrescenta a parlamentar, pode ampliar as possibilidades de êxito nas buscas.

Viabilidade operacional

Já o deputado Amaro Neto ressalta que ouvir órgãos reguladores e prestadoras de serviços de telecomunicações é fundamental para avaliar a viabilidade técnica e operacional de mecanismos de disseminação desses alertas.