Agentes inteligentes criam novas oportunidades de carreira

A evolução da inteligência artificial está criando uma nova geração de sistemas capazes de executar tarefas e tomar decisões dentro de regras e objetivos previamente definidos. Chamados de agentes de IA, estes recursos começam a ser incorporados às operações de empresas de diversos setores e já impulsionam a demanda por profissionais especializados em seu desenvolvimento, integração e operação.

A adoção ocorre em ritmo acelerado. Segundo relatório da OutSystems, 96% das organizações já utilizam agentes de IA em alguma capacidade e 97% exploram estratégias de "IA agêntica" em escala sistêmica. O avanço da tecnologia também aparece em outros levantamentos do mercado. Pesquisa da CrewAI com 500 executivos de grandes empresas mostrou que 100% das organizações entrevistadas pretendem ampliar o uso de agentes de IA em 2026, indicando que a tecnologia está deixando a fase de experimentação para se tornar parte das operações corporativas.

Embora ferramentas como ChatGPT tenham popularizado o uso da inteligência artificial, os agentes inteligentes representam uma evolução desta tecnologia por serem capazes de interpretar objetivos, acessar informações, utilizar diferentes ferramentas e executar tarefas de forma autônoma. "É a diferença entre pedir algo para uma IA e delegar uma tarefa inteira", explica Rita Rodrigues, coordenadora da graduação em Agentes Inteligentes da FIAP. Segundo ela, enquanto um chatbot pode ajudar a escrever um e-mail, um agente inteligente consegue identificar clientes que precisam ser contatados, analisar históricos de relacionamento, criar mensagens personalizadas, enviá-las automaticamente e até agendar reuniões.

A adoção de agentes inteligentes tem crescido em áreas como atendimento ao cliente, automação de processos, análise de dados e apoio à tomada de decisão, fazendo com que a tecnologia passe a integrar cada vez mais a operação das empresas. Este avanço, porém, também evidencia a falta de profissionais qualificados para desenvolver e gerenciar estas soluções.

De acordo com a coordenadora da FIAP, embora o mercado já conte com muitos usuários de ferramentas de IA, ainda há escassez de especialistas capazes de integrar modelos aos sistemas corporativos, criar automações complexas e garantir segurança, governança e escalabilidade. "O grande desafio deixou de ser apenas acessar modelos de IA. Hoje, as empresas precisam de profissionais que consigam transformar esta tecnologia em sistemas inteligentes confiáveis, integrados e preparados para operações reais", afirma.

A expansão dos agentes de IA também está criando novas oportunidades profissionais. Além de funções já conhecidas na área de inteligência artificial, ganham espaço cargos especializados no desenvolvimento, integração e automação de sistemas inteligentes, como desenvolvedor de agentes de IA, engenheiro de soluções com IA, especialista de automação inteligente e engenheiro de sistemas multiagentes.

O crescimento da demanda por profissionais especializados tem levado instituições de ensino a criarem formações específicas voltadas ao desenvolvimento de agentes inteligentes. Segundo Rita Rodrigues, a decisão de estruturar uma graduação dedicada ao tema reflete a crescente complexidade dos sistemas autônomos utilizados pelas organizações. Para ela, construir agentes de IA exige conhecimentos que vão além do uso de modelos generativos e da criação de prompts. "Hoje, estamos falando de integração com APIs e sistemas corporativos, uso de memória e contexto, arquitetura de agentes, automação de workflows, segurança, governança e monitoramento. É uma combinação de competências que já ultrapassa o escopo de uma disciplina isolada", ressalta.

A expectativa é que a adoção dos agentes inteligentes se expanda para praticamente todos os setores da economia nos próximos anos, incluindo tecnologia, saúde, varejo, serviços financeiros, logística e educação. Para a especialista, o movimento representa uma nova etapa da transformação digital: "Estamos entrando em uma fase em que a IA deixa de ser apenas uma ferramenta de apoio e passa a atuar como parte da infraestrutura operacional das empresas. Isto cria oportunidades significativas para profissionais que decidirem se especializar nessa área desde agora", conclui Rita.