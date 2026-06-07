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Brasil sofre, mas bate Itália por 3 sets a 2 na Liga das Nações

Resultado marca derrubada da invencibilidade de 39 jogos das italianas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/06/2026 às 18h21

A equipe nacional treinada por Zé Roberto Guimarães sofreu bastante, mas conseguiu vencer a forte seleção da Itália por 3 sets a 2. A partida ocorreu no início da tarde deste domingo (7) em Brasília.

A seleção feminina encerra a primeira semana da Liga das Nações 2026 com 100% de aproveitamento . As parciais foram 25/15, 25/22, 22/25, 24/26 e 15/12, no Ginásio Nilson Nelson, diante de um público de 9,8 mil pessoas.

O resultado marcou a derrubada da invencibilidade de 39 jogos das italianas.

O próximo compromisso da seleção feminina será em Ancara, capital da Turquia. Entre os dias 17 e 21 de junho, as adversárias serão a França, a Bélgica, a China e a Alemanha.

Mas a capital federal segue sendo a capital do vôlei. A seleção masculina faz sua primeira semana na Liga das Nações, e duelará com Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina de 10 a 14 de junho.

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Tabela de classificação computada com os dois jogos disputados neste domingo (7/6) (Foto: Reprodução | FGF)
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