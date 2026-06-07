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Governo do Estado impulsiona economia nas Missões com ligação asfáltica entre Rolador e Cerro Largo em fase final

A evolução da infraestrutura rodoviária gaúcha ganha um novo capítulo na região das Missões. A pavimentação da ERS-165, no trecho entre os municípi...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
07/06/2026 às 14h16
Governo do Estado impulsiona economia nas Missões com ligação asfáltica entre Rolador e Cerro Largo em fase final
Estado conclui pavimentação estratégica nas Missões, conecta municípios, reduz custos e impulsiona o crescimento regional -Foto: Divulgação Daer

A evolução da infraestrutura rodoviária gaúcha ganha um novo capítulo na região das Missões. A pavimentação da ERS-165, no trecho entre os municípios de Rolador e Cerro Largo, entrou na reta final. Com um investimento total de R$ 28 milhões do governo do Estado, a obra tem conclusão prevista para este ano.

Dos 14,37 quilômetros de extensão previstos no projeto, 13,65 já contam com a camada asfáltica concluída, restando apenas 720 metros para que a rodovia esteja pavimentada de ponta a ponta. As frentes de trabalho do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) - autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) - concentram-se na localidade de Vila Frantz. Após a resolução dos trâmites legais para a desapropriação de terras na área, as equipes avançam na execução dos serviços de terraplenagem e drenagem do trecho final.

Para o titular da Selt, Clóvis Magalhães, o estágio atual da obra reflete o empenho do Estado em concretizar rotas estratégicas. "Superamos os entraves burocráticos necessários e, com o asfalto já cobrindo quase a totalidade do percurso, mostramos que o compromisso do governo com o desenvolvimento econômico do interior é sólido. Essa é uma obra que encurta distâncias e traz novas oportunidades para quem produz e vive aqui", destaca.

Produtores rurais relatam ganhos em qualidade de vida, escoamento da safra e desenvolvimento -Foto: Divulgação Daer
Produtores rurais relatam ganhos em qualidade de vida, escoamento da safra e desenvolvimento -Foto: Divulgação Daer

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, ressalta o trabalho técnico minucioso nesta etapa final para garantir uma entrega de excelência. "Com mais de 90% do trajeto já asfaltado, nosso foco total agora é concluir a preparação da base nesses 720 metros restantes na Vila Frantz. Seguimos avançando dentro do planejamento para que possamos entregar essa rodovia completamente pronta no prazo estipulado", afirma.

Fim do isolamento e transformação na rotina

A proximidade da conclusão total da obra já transforma a vida de quem vive e trabalha às margens da ERS-165. Para a produtora rural Nádia Hilgert, o asfalto trouxe, acima de tudo, previsibilidade e segurança. Ela relata que agora tem tranquilidade com os horários de saída e chegada, podendo transitar à noite graças à boa sinalização. A rotina familiar também foi facilitada: "Em sete minutos, eu chego à escola das minhas crianças. Antes, tínhamos receio de furar um pneu ou de encontrar um caminhão atolado na estrada", relembra.

"Um asfalto de qualidade leva desenvolvimento a todos", diz Nádia Hilgert sobre os impactos da pavimentação para as famílias -Foto: Divulgação Daer

Nadia também destaca o ritmo do trabalho e o impacto econômico. "Essa obra começou e não parou até ser concluída. Teve início, meio e fim. Ficamos impressionados com a agilidade", conta a produtora, que já percebe o aumento diário no fluxo de caminhões e maquinários agrícolas. "É uma região bonita, promissora e que vai gerar mais empregos ainda. Um asfalto de qualidade leva desenvolvimento a todos."

O fim da sensação de isolamento é o sentimento compartilhado pelo também produtor rural Rogério Nicaretta, morador de Rolador. Ele explica que o trajeto para escoamento da safra era muito maior, obrigando os motoristas a passarem por Roque Gonzales para chegar a São Luiz Gonzaga — um desvio de cerca de 30 quilômetros. "Hoje não é mais necessário. Podemos transitar nesta rodovia inteiramente por asfalto, o que encurta muito o caminho", comemora.

Para o produtor rural Rogério Nicaretta, o novo trecho asfaltado representa o fim do isolamento e mais eficiência -Foto: Divulgação Daer
Para o produtor rural Rogério Nicaretta, o novo trecho asfaltado representa o fim do isolamento e mais eficiência -Foto: Divulgação Daer

Com a nova rota, Nicaretta ressalta que ficou muito mais fácil e rápido transportar os alimentos até as cooperativas, diminuindo os custos com frete e com a manutenção dos caminhões, e projeta benefícios que vão além do campo: "Além de beneficiar a agricultura, que é a base da economia de Rolador, essa obra vai impulsionar o turismo de toda a região", conclui.

Série sobre as Ligações Regionais

A pavimentação da ERS-165 integra o programa de obras de ligações regionais do governo do Estado, realizado por meio da Selt e do Daer. Antes, não se investia como agora nessas iniciativas estruturantes. Atualmente, quase R$ 1 bilhão está sendo destinado à pavimentação de rodovias esperadas há décadas pelas comunidades.

Texto: Ascom/Daer
Edição: Secom

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