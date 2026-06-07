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Saúde em Obras: Hospital Santa Teresa ganha estruturas revitalizadas em São Pedro de Alcântara

Foto: Victória Lopes/SESO Hospital Santa Teresa (HST), em São Pedro de Alcântara, está tendo sua estrutura revitalizada pelo Governo do Estado. Rec...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
07/06/2026 às 08h26
Saúde em Obras: Hospital Santa Teresa ganha estruturas revitalizadas em São Pedro de Alcântara
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/SES

O Hospital Santa Teresa (HST), em São Pedro de Alcântara, está tendo sua estrutura revitalizada pelo Governo do Estado. Recentemente, a unidade própria da unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) inaugurou a reforma da Clínica Médica 2, que recebeu melhorias em infraestrutura.

Com obras do piso ao teto, o espaço agora possui 16 leitos equipados com mobiliário novo. A reorganização priorizou o conforto e a humanização em um projeto voltado à acessibilidade e à segurança, incluindo banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD), lavatórios em todos os quartos e portas amplas para facilitar a circulação.

“O Hospital Santa Teresa é prioridade no nosso governo. Seguimos a determinação do governador Jorginho Mello de recuperar todas as estruturas para proporcionar um atendimento de qualidade, além de garantir mais dignidade aos profissionais. Esse hospital foi negligenciado por muitos anos e estamos investindo aqui, tanto em equipamentos quanto em obras e serviços. É dessa forma que seguimos entregando mais saúde aos catarinenses”,  declara o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

As intervenções na Clínica Médica 2 incluíram a renovação das redes elétrica e hidráulica, substituição do piso, reforma do telhado, instalação de novo forro e pintura geral. Ao todo, o investimento da SES superou R$ 700 mil.

“O Hospital Santa Teresa se tornou um verdadeiro pátio de obras. Uma das reformas mais importantes foi a renovação completa da rede elétrica, que era da década de 1940, e possibilitou outras. Em todo esse tempo, nunca houve um investimento tão sério e comprometido do Estado, que está investindo em ações concretas, que fortalecem a assistência. O Santa Teresa atende muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social, e esses repasses também representam mais acolhimento e humanização no cuidado”, comenta o diretor do HST, José Augusto da Silva Velho.

Neste ano, a unidade ainda entregou a revitalização do Espaço Saúde, ambiente destinado para atividades de fisioterapia e educação física realizadas pelos pacientes internados.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Melhorias em andamento

Atualmente, o Hospital Santa Teresa avança com a revitalização de todos os telhados, que já alcançou cerca de 60% de execução. Os serviços incluem a substituição das telhas e a modernização do sistema elétrico.

Outras ações que estão em andamento são a pintura externa das edificações com as cores institucionais do Governo Catarinense e a reforma de um prédio que servirá como extensão do Ambulatório de Dermatologia. Em julho, está previsto o início de intervenções em três pavilhões atualmente desativados, que serão reabertos e poderão abrigar até 30 novos leitos.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @‌saude.sc

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