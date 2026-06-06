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Finais do campeonato de futebol sete de Vista Gaúcha ocorrem neste domingo

Atlético Clube Gaúcho será o palco da rodada derradeira

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
06/06/2026 às 15h10
Finais do campeonato de futebol sete de Vista Gaúcha ocorrem neste domingo
Haverá jogos no sub-16, feminino, veteranos e categoria livre (Foto: Divulgação | ASCOM Vista Gaúcha)

O Atlético Clube Gaúcho será palco, neste domingo (7/6), da rodada derradeira do Campeonato Municipal de Futebol Sete de Vista Gaúcha, edição 2026. Haverá jogos no sub-16, feminino, veteranos e categoria livre.

A programação começa às 9h30. O certame é organizado pela Administração Municipal. A Rádio Verdade FM transmitirá ao vivo a decisão do título da categoria livre.

TABELA DE JOGOS

Veteranos – disputa pelo 3º lugar

- Harmonia x União

Categoria Livre – disputa pelo 3º lugar

- Barreiro x Saltinho do Guarita

Sub-16 – final

- Cavalheiro FC x Gurizadinha do União

Feminino – final

- Equipe 1 (Polaca) x Equipe 3 (Diandra)

Veteranos – final

- Barreiro/Kennedy x Saltinho do Guarita

Categoria Livre – final

- Harmonia x Raffaelli/Progresso

 

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