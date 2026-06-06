Finais do campeonato de futebol sete de Vista Gaúcha ocorrem neste domingo

O Atlético Clube Gaúcho será palco, neste domingo (7/6), da rodada derradeira do Campeonato Municipal de Futebol Sete de Vista Gaúcha, edição 2026. Haverá jogos no sub-16, feminino, veteranos e categoria livre.
A programação começa às 9h30. O certame é organizado pela Administração Municipal. A Rádio Verdade FM transmitirá ao vivo a decisão do título da categoria livre.
TABELA DE JOGOS
Veteranos – disputa pelo 3º lugar
- Harmonia x União
Categoria Livre – disputa pelo 3º lugar
- Barreiro x Saltinho do Guarita
Sub-16 – final
- Cavalheiro FC x Gurizadinha do União
Feminino – final
- Equipe 1 (Polaca) x Equipe 3 (Diandra)
Veteranos – final
- Barreiro/Kennedy x Saltinho do Guarita
Categoria Livre – final
- Harmonia x Raffaelli/Progresso
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