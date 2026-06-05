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IPIE e OAB Paraná realizam evento sobre esportes eletrônicos

A iniciativa teve como objetivo sedimentar o estado do Paraná como um centro de referência na formulação de políticas públicas e na preparação de a...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/06/2026 às 18h40
IPIE e OAB Paraná realizam evento sobre esportes eletrônicos
Divulgação - IPIE

Promovido pelo Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná (IPIE/UFPR) em conjunto com a Comissão de Direito Desportivo da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Paraná (OAB/PR), o evento Good Game (GG): explorando o universo do esporte eletrônico foi realizado em 2 de junho no Centro Politécnico da UFPR.

A iniciativa teve como objetivo sedimentar o estado do Paraná como um centro de referência na formulação de políticas públicas e na preparação de atletas de alto rendimento nos e-sports. A programação foi dividida em painéis temáticos e ativações de jogos eletrônicos, de modo a contemplar diferentes dimensões do fenômeno, buscando fomentar um ambiente de diálogo entre academia, setor produtivo e poder público e favorecendo a construção de perspectivas integradas e o avanço estruturado do setor, além de discutir os desafios regulatórios, de saúde e de negócios da modalidade, aproximando ciência e mercado.

O evento contou com experiências interativas para demonstrar a diferença entre o entretenimento casual e a prática esportiva de alto rendimento, como o Remo Indoor (demonstração da biomecânica de um e-sport híbrido/olímpico) e a Arena Gamer (estações de jogo para interação do público). Já os painéis temáticos contaram com especialistas que abordaram temas como mecanismos de combate à manipulação de resultados (match-fixing), proteção de profissionais, jornada de treinamento, estruturação de negócios e a inserção dos e-sports no movimento olímpico.

"Reunimos estudantes, pesquisadores, especialistas, jogadores profissionais e entusiastas para debater o presente e o futuro dos esportes eletrônicos. Foram momentos de muita troca de conhecimento, experiências a partir de ativações imersivas e simuladores, além de painéis que promoveram debates fundamentais sobre o panorama dos e-sports", ressalta o coordenador-geral do IPIE, Fernando Mezzadri.

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