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Bruttus Burger vence duas categorias em campeonato nacional

Empresa de Osasco sagra-se campeã em frango e brisket no Smoker Gladiators 2026, competição chancelada pela Pitmasters Brasil e realizada em São Pa...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/06/2026 às 17h25
Bruttus Burger vence duas categorias em campeonato nacional
Bruttus Burguer

A cidade de Osasco registra um feito no cenário gastronômico nacional. A Bruttus Burger, estabelecimento de churrasco americano fundado em 2015, sagra-se dupla campeã nacional nas categorias frango e brisket no Smoker Gladiators 2026. O evento, chancelado pela Pitmasters Brasil e realizado na 18ª edição do Bárbaros BBQ em São Paulo, posiciona a Bruttus entre os participantes de destaque em defumação do Brasil.

A competição ocorreu no dia 23 de maio de 2026 na Fazenda Itahyê. A equipe da Bruttus obteve os títulos de melhor frango e melhor brisket, além de terminar em 5º lugar na classificação geral entre as equipes participantes.

As avaliações foram conduzidas às cegas por jurados certificados pela Pitmasters Brasil, seguindo o padrão técnico internacional da KCBS (Kansas City Barbecue Society). Cada amostra de frango, costela, pulled pork e brisket foi julgada em critérios como aparência, aroma e sabor, sem que os avaliadores soubessem a origem da carne.

Bruttus Burger participa de circuito nacional com conexão internacionalA vitória no Smoker Gladiators 2026 está conectada à Liga Pitmasters 2026, o circuito nacional de BBQ competitivo que classifica equipes para a BBQ World Cup em Las Vegas, com premiação de até USD 1 milhão.

Bruttus Burger: trajetória e operaçãoFundada em 16 de maio de 2015, a Bruttus Burger baseia sua identidade no churrasco americano e na hamburgueria artesanal. Com duas unidades de salão em Osasco e Carapicuíba, além de uma dark kitchen e um centro de produção próprio, a marca apresenta crescimento em sua operação. Os títulos no Smoker Gladiators contribuem para o reconhecimento da qualidade em defumação da Bruttus.

Sobre o Smoker GladiatorsO Smoker Gladiators é um campeonato de defumação no Brasil, organizado pelo Bárbaros BBQ e chancelado pela Pitmasters Brasil — entidade responsável pelo desenvolvimento do BBQ competitivo no país desde 2017.

Serviço:
Estabelecimento: Bruttus Burger
Endereço: Av. Pref. Hirant Sanazar, 98, Jardim Umuarama, Osasco (SP)
Telefone: (11) 4565-7441
Horário de funcionamento: segunda a quarta: 11h30 às 22h30; quinta e sexta: 11h30 às 23h30; sábado: das 12h às 00h; domingo: das 12h às 22h45
Delivery: diariamente das 11h30 até às 3h45 via iFood ou Cardápio Web
Instagram: @bruttusburger
Facilidades: estacionamento no local, acesso a deficientes, 70 lugares no salão
Pagamento: crédito, débito, Pix e voucher refeição

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