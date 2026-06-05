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Gaúchos já podem solicitar carteira de identidade pelo WhatsApp

Através da assistente virtual GurIA é possível agendar a emissão, enviar documentos online e consultar o andamento do processo

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com informações Governo do RS
05/06/2026 às 10h31
Gaúchos já podem solicitar carteira de identidade pelo WhatsApp
(Foto: Ascom SPGG)

A partir de agora, a Carteira de Identidade Nacional (CIN) pode ser solicitada diretamente pelo WhatsApp da GurIA, assistente virtual do Estado baseada em inteligência artificial generativa. As novidades foram anunciadas em 25 de maio, durante o evento RS+Digital e +Diferente, realizado em Porto Alegre.

O processo pode ser realizado de duas formas: por meio de agendamento presencial no Tudo Fácil ou no Instituto-Geral de Perícias (IGP); ou pela modalidade Identidade Fácil, em que o cidadão envia os documentos on-line e comparece presencialmente apenas para a coleta biométrica. Esta última opção está disponível somente para pessoas que atendam a requisitos específicos, como já possuir carteira de identidade emitida no Rio Grande do Sul.

Além da carteira, estão disponíveis consultas relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) via Pix e registro de ocorrência on-line na Delegacia da Mulher.

Também estão disponíveis os serviços de apresentação de condutor; consulta da situação do veículo e de infrações; solicitação da modalidade Identidade Fácil; e pedido de medida protetiva. A proposta é ampliar a praticidade no acesso aos serviços públicos, permitindo que o cidadão resolva suas demandas de forma simples, rápida e segura por meio de conversa no WhatsApp, pelo número (51) 3210-3939. Para utilizar, basta enviar uma mensagem e iniciar o atendimento com a GurIA.

De acordo com o Governo do Estado, ao longo dos próximos meses, novos serviços serão incorporados ao WhatsApp. A iniciativa resulta de parceria entre a SPGG, o Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), a Procergs - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul e a empresa IBM.

Lançada em 5 junho de 2025, a GurIA foi desenvolvida com o objetivo de esclarecer dúvidas e orientar os cidadãos sobre os serviços do Estado, atuando por meio do portal rs.gov.br e do WhatsApp. Com a evolução da plataforma, a assistente passa a permitir também a execução de serviços públicos diretamente por conversa, ampliando o acesso e a praticidade para a população.

Desde então, a iniciativa vem recebendo atualizações constantes e já inclui respostas a dúvidas sobre políticas públicas estaduais – como o Plano Rio Grande, programa criado para reconstrução do RS após as enchentes de 2024.



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