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WhatsApp ganha recursos especiais para a Copa do Mundo

Entre as principais novidades estão elementos visuais inspirados na Copa, além de recursos de informações em tempo real e mais

Por: Andre Eberhardt Fonte: CNN Brasil
05/06/2026 às 08h06
WhatsApp ganha recursos especiais para a Copa do Mundo
(Foto: iStock)
O maior torneio de futebol do mundo começa na próxima semana, e o WhatsApp anunciou uma série de novidades dedicadas à Copa do Mundo de 2026.
Em um release enviado à CNN Brasil, a empresa ainda revelou que o aplicativo registrou 25 milhões de mensagens por segundo durante a final de 2022. Justamente para corresponder a essa energia, as novas funcionalidades foram lançadas aos usuários. Entre as principais novidades estão elementos visuais inspirados na Copa, além de recursos de informações em tempo real e mais.
Uma das primeiras mudanças é a atualização do emoji de bola de futebol; a versão padrão do WhatsApp passa a exibir a nova bola oficial da Copa, nomeada de Trionda.
Os usuários do app de mensagens podem enviar o novo emoji de bola ou usá-lo como reação em mensagens. Essa atualização temática continuará disponível até a final da Copa.
Quem fizer videochamadas em grupo também poderá aplicar filtros especiais, que simulam um clima de torcida e prometem deixar a conversa mais divertida entre os torcedores.
Além disso, o WhatsApp liberou um novo pacote de figurinhas com tema de futebol; os adesivos poderão ser usados pelos torcedores para expressar reações e emoções durante as partidas.
Canais do WhatsApp com atualizações da Copa do Mundo
Uma das novidades para o período da Copa envolve os Canais do WhatsApp. De acordo com a empresa, o recurso permitirá acompanhar conteúdos relacionados ao torneio diretamente pelo aplicativo.
Entre as informações disponíveis estarão contagens regressivas para as partidas, conteúdos de bastidores e atualizações em tempo real sobre os jogos. A proposta é concentrar esse tipo de conteúdo nos canais oficiais.
Além disso, a Meta criou um guia especial de futebol dentro do aplicativo que reúne informações sobre os times, os resultados mais recentes e as principais notícias, tudo em um só lugar.
Para complementar, o WhatsApp ativou as atualizações de status para os canais. Com esse recurso, os canais oficiais podem publicar postagens de curta duração (24 horas) que aparecem no feed de status dos seguidores.
Assim, além de ver as atualizações de amigos e familiares, o usuário acompanhará os conteúdos temporários dos canais que segue. Se você não gostar, também há a opção de ocultar essas atualizações de status ou deixar de seguir um canal específico.
Meta AI ajuda usuários a acompanhar a Copa 2026
A Meta destaca que sua assistente de inteligência artificial integrada ao WhatsApp, a Meta AI, poderá ser usada para consultar informações e tirar dúvidas sobre a Copa do Mundo de 2026.
Com a ferramenta, os usuários podem fazer perguntas relacionadas ao torneio e receber informações no aplicativo. É possível consultar classificações, buscar dados sobre jogadores, encontrar locais próximos para assistir às partidas e mais.
A empresa explica que as novidades relacionadas à Copa foram implementadas sem alterar a proteção das conversas e chamadas pessoais no WhatsApp. Ou seja, os dados dos usuários continuam protegidos pela criptografia de ponta a ponta já oferecida pelo app.


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