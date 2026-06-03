Quarta, 03 de Junho de 2026
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Clube Ben estreia no Web Summit Rio 2026

Loyalty tech and services participa do evento entre os dias 8 e 11 de junho, com ações voltadas a conexões estratégicas, geração de negócios e rela...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/06/2026 às 21h21

O Clube Ben, solução de clube de benefícios desenvolvida pela Proxy Media, vai participar do Web Summit Rio 2026, pela primeira vez, um dos principais eventos de tecnologia e inovação do mundo, que ocorre entre os dias 8 e 11 de junho, no Riocentro, no Rio de Janeiro. A participação da loyalty tech visa ampliar a visibilidade da marca, fortalecer conexões estratégicas e gerar novas oportunidades de negócios por meio de networking com empresas, startups, investidores e lideranças do mercado de tecnologia e inovação.

Durante o evento, o Clube Ben conta com um stand na Startup Exhibition Floor, área dedicada à exposição de startups e empresas inovadoras. O espaço será utilizado para apresentar as soluções da empresa, promover troca de experiências e estreitar relacionamento com profissionais e marcas que atuam nos segmentos de tecnologia, engajamento e experiência do consumidor.

Além da presença institucional, a empresa prepara ações voltadas aos visitantes do stand, incluindo distribuição de brindes e ativações focadas em interação e networking. A proposta é criar um ambiente de aproximação com o público, reforçando o posicionamento do Clube Ben como uma plataforma que conecta benefícios, relacionamento e engajamento em uma única solução.

A expectativa é aproveitar o ambiente proporcionado pelo Web Summit para acompanhar tendências globais, ampliar repertório e identificar possíveis parcerias estratégicas capazes de acelerar a expansão da empresa no mercado. O evento deve reunir mais de 30 mil participantes, incluindo investidores, startups e grandes empresas de tecnologia de diferentes países.

"Esta será a primeira participação do Clube Ben no Web Summit Rio e enxergamos o evento como uma oportunidade estratégica para ampliar nossa presença no ecossistema de inovação. Queremos fortalecer conexões com empresas, parceiros e lideranças que estejam construindo o futuro da experiência e do relacionamento entre marcas e pessoas. Também será um momento importante para apresentar nossas soluções, trocar experiências e acompanhar tendências que contribuam para nossa evolução como loyalty tech and services", destaca Francisco Cantão, CEO do Clube Ben e da Proxy Media.

O Web Summit Rio integra a agenda global de eventos organizados pelo Web Summit, que também promove conferências em cidades como Lisboa, Doha, Vancouver e Hong Kong. A edição de 2026 contará com nomes de destaque do mercado internacional, incluindo executivos da OpenAI, AWS, Andreessen Horowitz, Replit, iFood e Kalshi.

Serviço:

Evento: Web Summit Rio 2026

Data: 8 a 11 de junho de 2026

Local: Riocentro

Endereço: Avenida Salvador Allende, 6.555, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)

Mais informações no site.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
acervo: raiox.ai
Tecnologia Há 2 horas

IA diagnostica finanças de pequenas empresas em 10 minutos

Plataforma brasileira lança ferramenta que utiliza inteligência artificial para gerar diagnósticos financeiros automatizados para micro e pequenas ...

 Walmir Gois
Tecnologia Há 2 horas

Metrum apresenta solução de IA no CIDE 2026

Ferramenta desenvolvida pela área de Pesquisa e Desenvolvimento da Metrum democratiza o acesso às informações de medição por meio de uma interface ...

 Imagem: Magnific/Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Agro 5.0 impulsiona tecnologia e estratégia no setor

Soluções digitais visam agregar valor à operação das empresas do campo, da indústria, das exportadoras, entre outras que formam a diversificada cad...

 DRE Sistemas
Tecnologia Há 3 horas

Leonardo Deruiche amplia a análise da qualidade na saúde

Ajudando na gestão de unidades de saúde, os equipamentos implantados promovem a coleta de dados 24 horas por dia e geram relatórios gerenciais que ...

 Divulgação - GFT Technologies
Tecnologia Há 6 horas

GFT acelera modernização da IA para ampliar sistemas legados

Uma nova abordagem baseada em IA combina conhecimento de arquitetura e automação para preparar sistemas legados para negócios em tempo real e orien...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 22°
15° Sensação
1.5 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quinta
21° 11°
Sexta
21° 10°
Sábado
23° 11°
Domingo
23° 12°
Segunda
16° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 24 minutos

Clube Ben estreia no Web Summit Rio 2026
Justiça Há 24 minutos

STF derruba idade mínima para aposentadoria em atividades nocivas
Câmara Há 24 minutos

Deputado prevê rápida aprovação de controle sanitário para suplementos alimentares
Justiça Há 24 minutos

Decisão dos jurados no caso Henry Borel deve sair até quinta-feira
Esportes Há 60 minutos

Wizard by Pearson consolida inglês no esporte

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 -0,03%
Euro
R$ 5,87 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 341,405,69 -2,81%
Ibovespa
170,330,63 pts -2.22%
Mega-Sena
Concurso 3014 (02/06/26)
27
30
35
40
44
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7041 (02/06/26)
25
28
49
56
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3701 (02/06/26)
01
02
04
07
08
09
10
12
13
14
17
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias