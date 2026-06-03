Clube Ben estreia no Web Summit Rio 2026

O Clube Ben, solução de clube de benefícios desenvolvida pela Proxy Media, vai participar do Web Summit Rio 2026, pela primeira vez, um dos principais eventos de tecnologia e inovação do mundo, que ocorre entre os dias 8 e 11 de junho, no Riocentro, no Rio de Janeiro. A participação da loyalty tech visa ampliar a visibilidade da marca, fortalecer conexões estratégicas e gerar novas oportunidades de negócios por meio de networking com empresas, startups, investidores e lideranças do mercado de tecnologia e inovação.

Durante o evento, o Clube Ben conta com um stand na Startup Exhibition Floor, área dedicada à exposição de startups e empresas inovadoras. O espaço será utilizado para apresentar as soluções da empresa, promover troca de experiências e estreitar relacionamento com profissionais e marcas que atuam nos segmentos de tecnologia, engajamento e experiência do consumidor.

Além da presença institucional, a empresa prepara ações voltadas aos visitantes do stand, incluindo distribuição de brindes e ativações focadas em interação e networking. A proposta é criar um ambiente de aproximação com o público, reforçando o posicionamento do Clube Ben como uma plataforma que conecta benefícios, relacionamento e engajamento em uma única solução.

A expectativa é aproveitar o ambiente proporcionado pelo Web Summit para acompanhar tendências globais, ampliar repertório e identificar possíveis parcerias estratégicas capazes de acelerar a expansão da empresa no mercado. O evento deve reunir mais de 30 mil participantes, incluindo investidores, startups e grandes empresas de tecnologia de diferentes países.

"Esta será a primeira participação do Clube Ben no Web Summit Rio e enxergamos o evento como uma oportunidade estratégica para ampliar nossa presença no ecossistema de inovação. Queremos fortalecer conexões com empresas, parceiros e lideranças que estejam construindo o futuro da experiência e do relacionamento entre marcas e pessoas. Também será um momento importante para apresentar nossas soluções, trocar experiências e acompanhar tendências que contribuam para nossa evolução como loyalty tech and services", destaca Francisco Cantão, CEO do Clube Ben e da Proxy Media.

O Web Summit Rio integra a agenda global de eventos organizados pelo Web Summit, que também promove conferências em cidades como Lisboa, Doha, Vancouver e Hong Kong. A edição de 2026 contará com nomes de destaque do mercado internacional, incluindo executivos da OpenAI, AWS, Andreessen Horowitz, Replit, iFood e Kalshi.

Serviço:

Evento: Web Summit Rio 2026

Data: 8 a 11 de junho de 2026

Local: Riocentro

Endereço: Avenida Salvador Allende, 6.555, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)

Mais informações no site.