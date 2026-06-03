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Khadlaj e La Rive avançam nas fragrâncias premium no Brasil

Consumidores mais atentos à performance, identidade olfativa e sofisticação impulsionam o crescimento de fragrâncias gourmand, orientais e amadeira...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/06/2026 às 17h51
Khadlaj e La Rive avançam nas fragrâncias premium no Brasil
Créditos/Autoria: foto divulgação BR Brand Imports

O mercado brasileiro de perfumaria vive uma transformação impulsionada por consumidores mais informados, abertos à experimentação e em busca de fragrâncias com personalidade, alta fixação e presença marcante. Nesse cenário, marcas internacionais como Khadlaj Perfumes e La Rive ampliam sua atuação no Brasil apostando em categorias que lideram as tendências globais da perfumaria premium: gourmand, oriental e amadeirada sofisticada.

O movimento acompanha a expansão do mercado brasileiro de fragrâncias e a valorização crescente da perfumaria premium no país. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) apontam que o setor brasileiro de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos representa cerca de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, posicionando o Brasil entre os maiores mercados consumidores de beleza do mundo. O avanço do segmento reflete mudanças no comportamento do consumidor, cada vez mais interessado em produtos com assinatura olfativa marcante, maior performance e experiência sensorial diferenciada.

Distribuídas com exclusividade pela BR Brand Imports, as duas marcas chegam ao país com propostas complementares. Enquanto a Khadlaj aposta em fragrâncias inspiradas na tradição da perfumaria oriental, com alta concentração e estruturas olfativas intensas, a La Rive investe em perfumes contemporâneos, versáteis e conectados ao comportamento da nova geração de consumidores.

"O consumidor brasileiro evoluiu. Hoje ele procura perfumes que expressem identidade, tenham projeção e proporcionem experiência sensorial", afirma Ivana Menezes, diretora comercial da BR Brand Imports.

A Khadlaj Perfumes aposta nas fragrâncias gourmand e orientais, traduz esse movimento em fragrâncias como Cloud Candy EDP e Strawberry Shake EDP, que exploram o gourmand contemporâneo com notas de marshmallow, creme chantilly, frutas vermelhas e acordes lactônicos sofisticados.

Já Island Vanilla Dunes EP reforça a tendência dos orientais quentes e especiados, combinando baunilha bourbon, canela, âmbar e musk em uma construção intensa e sofisticada.

No segmento masculino, a linha Shiyaaka aposta em construções aromáticas amadeiradas que unem frescor, elegância e profundidade, acompanhando a crescente demanda por perfumes versáteis e marcantes.

A La Rive também acompanha a ascensão dos gourmands e orientais modernos. Her Empire traz a baunilha como protagonista em uma combinação contemporânea com lavanda, cacau e gengibre, enquanto 315 Prestige Fun aposta em um floral frutado vibrante e jovem.

No masculino, Aftermath reforça a força das fragrâncias aromáticas amadeiradas, combinando especiarias, madeiras nobres e notas balsâmicas sofisticadas.

Alta fixação e luxo acessível ganham espaço

A expansão de Khadlaj Perfumes e La Rive acompanha um movimento mais amplo de democratização da perfumaria premium no Brasil.

Segundo a diretora comercial da BR Brand Imports, o consumidor atual busca fragrâncias que entregam performance e diferenciação sem necessariamente acessar o mercado de luxo tradicional. A valorização de perfumes com maior concentração, longa duração e assinatura olfativa intensa tornou-se um dos principais fatores de decisão de compra.

KHADLAJ - Cloud Candy EDP — 100 ml

Fragrância gourmand com notas de morango, marshmallow, coco e baunilha, combinadas a musk e creme chantilly em uma composição doce, cremosa e envolvente.

Família Olfativa: Oriental Gourmand

KHADLAJ - Island Vanilla Dunes EP — 100 ml

Combina canela, baunilha e cardamomo com âmbar, musk e praliné em uma fragrância intensa, quente e sofisticada. Extrait de parfum com alta concentração.

Família Olfativa: Oriental Amadeirada

KHADLAJ-RIA EDP — 100 ml

Fragrância frutada e sofisticada com cereja, framboesa, cassis e musk, criada para transmitir feminilidade e leveza contemporânea.

Família Olfativa: Chipre Frutal

KHADLAJ - Shiyaaka Shadow EDP — 100 ml

Perfume masculino que une grapefruit, lavanda, âmbar e madeiras em uma construção intensa, elegante e marcante.

Família Olfativa: Amadeirada Aromática

KHADLAJ - Shiyaaka Snow EDP — 100 ml

Fragrância fresca e moderna com notas cítricas, néroli, noz-moscada e vetiver, combinando frescor e alta fixação.

Família Olfativa: Cítrica Aromática

KHADLAJ - Shiyaaka White EDP — 100 ml

Composição floral sofisticada com frangipani, peônia, âmbar e sândalo, equilibrando delicadeza e sensualidade.

Família Olfativa: Oriental Floral

KHADLAJ - Strawberry Shake EDP — 100 ml

Fragrância floral frutada com morango, tangerina e acordes cremosos, criando uma assinatura gourmand jovem e envolvente.

Família Olfativa: Floral Frutal

La Rive - 315 Prestige Fun — EDP 90 ml

Perfume floral frutado com framboesa, tangerina e jasmim, inspirado em autenticidade, energia e leveza.

Família Olfativa: Floral Frutal

La Rive - Her Empire — EDP 90 ml

Baunilha, lavanda, cacau e gengibre se unem em uma fragrância gourmand sofisticada e contemporânea.

Família Olfativa: Oriental Gourmand

La Rive - Aftermath — EDP 90 ml

Fragrância aromática amadeirada com bergamota, especiarias e madeiras nobres, marcada por elegância moderna e intensidade.

Família Olfativa: Aromática Fougère

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