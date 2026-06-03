Quarta, 03 de Junho de 2026
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova política nacional para população em situação de rua

A proposta prevê medidas de proteção, acolhimento e acesso a direitos; texto segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
03/06/2026 às 16h42
Comissão aprova política nacional para população em situação de rua
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e de Combate à Aporofobia. A proposta também amplia a punição a atos de discriminação contra pessoas pobres.

O texto aprovado é a versão do relator, deputado Reimont (PT-RJ), para o Projeto de Lei 543/24, do deputado Patrus Ananias (PT-MG), e para a proposta da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família.

“O substitutivo harmoniza sugestões de múltiplas fontes, visando institucionalizar a proteção dos direitos da população em situação de rua e elevar o padrão das garantias e dos serviços oferecidos”, afirmou Reimont no parecer.

Mudanças
A proposta prevê medidas de proteção, acolhimento e acesso a direitos. Entre outras medidas, assegura o direito à permanência na cidade, à guarda de pertences e ao convívio com animais de estimação. Proíbe ainda a remoção compulsória, o recolhimento forçado de bens e a discriminação no acesso a serviços.

O texto cria o Conselho Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua e de Combate à Aporofobia e prevê o apoio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em estudos e dados.

Além disso, o substitutivo altera a Lei 7.716/89 , que trata dos crimes resultantes de discriminação ou preconceito, para incluir a condição de pobreza. A proposta também muda dispositivos do Código Penal e de outras leis para punir condutas motivadas por ódio ou discriminação contra pessoas pobres.

Próximos passos
A proposta ainda será analisada pelas Comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, será votada pelo Plenário.

Para virar lei, terá de ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Thiago Cristino / Câmara dos Deputados
Câmara Há 50 minutos

Comissão aprova padronização nacional de certidões de antecedentes criminais

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Regulamentação da educação domiciliar é tema de debate na Câmara na próxima semana

Audiência pública proposta pelo deputado Nikolas Ferreira discutirá o ensino em casa e a segurança jurídica das famílias
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova selo para comércio que der desconto a agentes de segurança

O projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

Thiago Cristino / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova programa de apoio a produtor rural afetado por desastre climático

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão debate regras para contratação de trabalhador agrícola safrista

Audiência pública será realizada na terça-feira para discutir propostas que alteram a Lei do Trabalho Rural

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 22°
17° Sensação
1.51 km/h Vento
78% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quinta
21° 11°
Sexta
21° 10°
Sábado
23° 11°
Domingo
23° 12°
Segunda
16° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Agro 5.0 impulsiona tecnologia e estratégia no setor
Esportes Há 12 minutos

Seleção dos EUA enaltece Marta e já mira a Copa Feminina no Brasil
Educação Há 12 minutos

Adesão ao Programa Dinheiro Direto na Escola vai até 10 de junho
Senado Federal Há 12 minutos

Dia Mundial do Meio Ambiente: projetos no Senado reforçam agenda climática
Tecnologia Há 49 minutos

Leonardo Deruiche amplia a análise da qualidade na saúde

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 +1,39%
Euro
R$ 5,89 +1,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 352,999,17 -3,11%
Ibovespa
170,330,63 pts -2.22%
Mega-Sena
Concurso 3014 (02/06/26)
27
30
35
40
44
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7041 (02/06/26)
25
28
49
56
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3701 (02/06/26)
01
02
04
07
08
09
10
12
13
14
17
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias