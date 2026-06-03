Quarta, 03 de Junho de 2026
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova criação de programa de proteção patrimonial para idosos

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
03/06/2026 às 11h50
Comissão aprova criação de programa de proteção patrimonial para idosos
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou projeto que cria o Programa Nacional de Proteção Patrimonial da Pessoa Idosa (Protege+).

O objetivo é prevenir, identificar e combater fraudes financeiras, golpes digitais e abusos patrimoniais contra pessoas idosas.

Entre as diretrizes do programa estão:

  • promover a segurança econômica e financeira da população 60+;
  • estimular a cooperação entre órgãos públicos e instituições financeiras para evitar golpes contra idosos;
  • fortalecer a educação financeira e digital da população idosa; e
  • garantir a dignidade, a autonomia e a proteção integral das pessoas idosas.

O Protege+ prevê a criação de:

  • um sistema nacional unificado de denúncias de fraudes e golpes contra idosos; e
  • núcleos municipais de proteção patrimonial da pessoa idosa, articulados com conselhos municipais dos direitos da pessoa idosa.

Prevenção
A proposta também cria um sistema de prevenção de fraudes financeiras e patrimoniais baseado na integração de dados e no compartilhamento de informações entre órgãos públicos e entidades privadas, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O sistema reunirá instituições financeiras, cooperativas de crédito, instituições de pagamento, correspondentes bancários, cartórios de notas e outras entidades que prestam serviços relacionados a operações financeiras e patrimoniais.

Essas entidades deverão:

  • fornecer dados para a identificação de operações suspeitas;
  • integrar o sistema nacional de alertas e denúncias; e
  • implementar alertas automáticos para transações atípicas ou de alto risco.

Sanções
 As instituições que descumprirem as regras do programa estarão sujeitas a advertência, multa administrativa e suspensão temporária de produtos ou serviços destinados ao público idoso, sem prejuízo de sanções civis e penais.

Parecer aprovado
A comissão aprovou a versão apresentada pelo relator, deputado Weliton Prado (PSD-MG), para o Projeto de Lei 6380/25, do deputado Amom Mandel (Republicanos-AM).

A proposta original detalhava o órgão responsável pela implementação do programa e os órgãos que colaborariam com a iniciativa.

O substitutivo aprovado não entra nesse mérito e insere o Protege+ na Política Nacional do Idoso , em vez de criar uma lei específica.

"A incorporação do programa à legislação já existente evita a dispersão legislativa e facilita a aplicação das normas de proteção aos idosos", afirmou Weliton Prado.

Próximos passos
A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 minutos

Comissão debate aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas para doenças raras; participe

Debate interativo discutirá desafios de diagnóstico, tratamento e acesso a serviços de saúde

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 38 minutos

Comissão aprova uso de atas de segurança pública por empresas privadas para comprar armas

O projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova criação de plataforma digital para mediar conflitos de pequenos negócios

O projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

Mario Agra / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova regras para incentivar a produção sustentável de tilápias

O projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

Câmara Há 3 horas

Proposta aprova acordo da Organização Internacional do Trabalho sobre segurança e saúde

Países signatários devem manter sistema nacional de segurança e saúde no trabalho, com leis, órgãos responsáveis e mecanismos de fiscalização

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 22°
21° Sensação
1.93 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quinta
21° 11°
Sexta
21° 10°
Sábado
23° 11°
Domingo
23° 12°
Segunda
16° 14°
Últimas notícias
Entretenimento Há 2 minutos

Agência oferece passeios de barco para turistas em Miami
Saúde Há 2 minutos

Santa Catarina inicia distribuição de mais 300 mil de doses e reforça pedido de vacinação contra a gripe

Câmara Há 2 minutos

Comissão debate aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas para doenças raras; participe
Justiça Há 2 minutos

Caso Henry: 10° dia de júri será de debate entre defesas e acusação
Tecnologia Há 35 minutos

Stabilidade Gestão Tributária amplia atuação no setor médico

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,05 +0,83%
Euro
R$ 5,86 +0,62%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 352,598,02 -2,67%
Ibovespa
170,909,63 pts -1.89%
Mega-Sena
Concurso 3014 (02/06/26)
27
30
35
40
44
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7041 (02/06/26)
25
28
49
56
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3701 (02/06/26)
01
02
04
07
08
09
10
12
13
14
17
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias