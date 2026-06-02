Governo do Estado concede certificação de Amigo da Vacina a 431 municípios por resultados na imunização

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), entregou nesta terça-feira (2/6) os certificados da terceira edição da iniciativa Município Amigo da Vacina, reconhecendo 431 municípios que atingiram, em 2025, as metas de cobertura vacinal para três imunizantes do calendário básico infantil e adolescente: pentavalente, tríplice viral e contra o HPV.

“O trabalho de cada vacinador, vacinadora e equipe da atenção primária transforma vidas. Até hoje reencontro pessoas da comunidade onde trabalhei há quase 30 anos e lembro como marcamos a vida umas das outras. Muito obrigada pela dedicação, pela presença de todos aqui hoje e pelo compromisso diário com a saúde da população do nosso Estado”, afirmou a titular da SES, Lisiane Fagundes.

Promovida em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), local onde ocorreu a cerimônia, a iniciativa busca dar visibilidade aos municípios que alcançam os índices recomendados, além de estimular a ampliação da cobertura vacinal e destacar o trabalho das equipes de saúde.

Edição de 2025 registra o maior número de municípios reconhecidos desde a criação do selo -Foto: Luis André/Secom

“Mais uma vez, nós somamos esforços. Este é o terceiro ano que nós estamos aqui para celebrar. Passamos de 415 municípios certificados no ano passado para 431 neste ano, o que mostra o acerto dessa política pública de solidariedade e de aproximação da sociedade que o Ministério Público, junto a SES vem levando à frente no Rio Grande do Sul”, destacou o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz.



“O maior vírus que enfrentamos hoje é o da desinformação e das fake news em relação às vacinas. O MPRS continuará atuando com firmeza na conscientização da população, bem como no combate e na responsabilização daqueles que, baseados em mentiras, colocam a saúde das pessoas em risco”, alertou Saltz.

Representando as equipes certificadas, a enfermeira de Dois Lajeados, Mariane Lottici, agradeceu a todos que contribuem para fortalecer a imunização. “Tenho 14 anos de atuação na saúde pública, grande parte deles em salas de vacina. Nesse período, aprendi que a vacinação exige dedicação diária das equipes de saúde para orientar, conscientizar e proteger a população”, disse.

“Recebo este reconhecimento com gratidão, pois ele valoriza o trabalho de todos os profissionais comprometidos com a prevenção e o cuidado. Cada vacina aplicada representa mais saúde, proteção e qualidade de vida para a comunidade”, salientou Mariane.

Selos e categorias

A premiação é organizada em três categorias, definidas conforme a faixa etária do público atendido e o tipo de vacina avaliada. Em cada uma delas, são considerados os municípios que atingiram as metas de cobertura vacinal estabelecidas.

·Baby(vacina pentavalente)

Nessa categoria, estão os municípios que alcançaram cobertura superior a 95% na terceira dose da vacina pentavalente em crianças menores de um ano. Em 2025, 238 municípios atingiram a meta. A cobertura estadual, no entanto, ficou em 90,8%, abaixo do índice recomendado.

A vacina pentavalente protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria Haemophilus influenzae tipo B. O esquema vacinal completo prevê três doses, aplicadas aos dois, quatro e seis meses de idade.

· Dente de Leite (vacina tríplice viral)

Integram essa categoria os municípios que registraram cobertura superior a 95% na primeira dose da vacina tríplice viral em crianças menores de um ano. No Estado, 349 municípios atingiram a meta. A cobertura geral foi de 95,1%, alcançando o percentual recomendado.

A tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola. A primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade, com reforço aos 15 meses por meio da vacina tetraviral.

· Teens (vacina contra o HPV)

Nessa categoria, são contemplados os municípios que atingiram pelo menos 90% de cobertura na vacinação contra o HPV em adolescentes de nove a 14 anos, considerando o esquema de dose única. Em 2025, 301 municípios alcançaram a meta. Ainda assim, a cobertura estadual ficou em 84,8%, abaixo do ideal.

A vacina contra o HPV previne a infecção pelo papilomavírus humano, responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo e associada ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer, especialmente o de colo do útero, além de outros tumores em homens e mulheres.

Níveis de certificação

Conforme o desempenho, os municípios recebem um dos três níveis de reconhecimento:

Selo Ouro: metas atingidas nas três vacinas;

Selo Prata: metas atingidas em duas metas;

Selo Bronze: meta atingida em uma das vacinas.

Recorde de municípios certificados

A edição de 2025 registrou o maior número de municípios reconhecidos desde a criação do Selo Município Amigo da Vacina. O número de certificados (431) supera o das duas edições anteriores (417 em 2024 e 415 em 2023). Além do recorde geral, o número de municípios com melhor desempenho também foi o mais alto já registrado. Neste ano, 142 cidades conquistaram o Selo Ouro, ultrapassando as 139 que haviam atingido esse nível nos dois últimos anos.

Iniciativa reconhece municípios por desempenho em vacinas do calendário básico e são premiados por resultados nas imunizações -Foto: Luis André/Secom

A secretária de Saúde e Assistência Social de Bom Princípio, Rejane Eglipr, representou os municípios na cerimônia e destacou que as metas alcançadas são resultado do esforço constante dos profissionais, que divulgam campanhas, visitam famílias e incentivam a vacinação. “A imunização não pode ser um tema esquecido, pois é uma das maiores conquistas da saúde pública, protegendo vidas e prevenindo doenças. Este reconhecimento reforça a importância do trabalho realizado por profissionais comprometidos com a prevenção, o cuidado e a promoção da saúde”, salientou.

“Com 14 anos de atuação na saúde pública, a maior parte deles em salas de vacinação, acompanhei de perto as transformações da imunização no Brasil. Hoje, a realidade é que a busca pela vacina depende cada vez mais do trabalho ativo das equipes de saúde. É preciso falar sobre vacinação diariamente, orientar, conscientizar e reforçar sua importância junto às famílias, pois a procura espontânea diminuiu e ainda enfrentamos muita resistência”, acrescentou Rejane.

Os destaques de 2025 são:

142 municípios receberam o Selo Ouro

173 municípios conquistaram o Selo Prata,

116 municípios receberam o Selo Bronze,

35 cidades passaram a integrar a certificação pela primeira vez, ampliando o alcance da iniciativa no Estado.





Relação dos municípios certificados e do dados com as coberturas vacinais no RS

Três certificações Ouro consecutivas

Ao todo, 28 municípios conquistaram o Selo Ouro nas três edições do Município Amigo da Vacina, mantendo o cumprimento das metas nos três imunizantes avaliados ao longo do período. Os “tricampeões” são:

Aceguá, Ametista do Sul, Arroio do Sal, Barão, Boa Vista do Buricá, Bom Princípio, Caseiros, Cerro Largo, Chapada, Coqueiros do Sul, Fortaleza dos Valos, Garibaldi, Ibiaçá, Ibiraiaras, Itati, Jaquirana, Lindolfo Collor, Presidente Lucena, Salvador das Missões, Santa Cecília do Sul, São José do Sul, São Marcos, São Pedro do Butiá, São Vendelino, Três Cachoeiras, Trindade do Sul, Vila Maria e Vila Nova do Sul.