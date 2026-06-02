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CBDA e Yakult do Brasil renovam parceria para a natação

A filial da multinacional japonesa apoia oficialmente todas as ações da modalidade no Brasil desde 2022

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/06/2026 às 23h21
CBDA e Yakult do Brasil renovam parceria para a natação
Crédito: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

O Troféu Maria Lenk 2026, competição realizada em 23 de maio no Parque Aquático Júlio de Lamare, no Rio de Janeiro, definiu a Seleção Brasileira que vai disputar o Campeonato Pan-Pacífico, em agosto, nos Estados Unidos. Além disso, a competição é a principal seletiva brasileira para os torneios internacionais da temporada, marcando o início do novo ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028. A competição teve o apoio da Yakult do Brasil, que acaba de renovar o contrato de patrocínio com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) para apoiar a natação brasileira até maio de 2027.

A parceria entre a Yakult do Brasil e a CBDA começou em 2022 para todas as ações da natação, inclusive os Campeonatos Brasileiros Absolutos e de categoria que selecionam os atletas para as principais competições internacionais. O patrocínio da Yakult dá direito de estampar a marca nas placas de publicidade, nos pódios e backdrops. Além de patrocinar oficialmente a CBDA, a Yakult realiza ações de degustação de produtos durante algumas competições nacionais.

"A natação é um esporte completo e, como todas as modalidades competitivas, demanda muita dedicação dos atletas. Desejamos muita sorte à Seleção Brasileira no Pan-Pacífico e aos atletas brasileiros em todas as competições ao longo do ano", acentua o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto. Em abril, a filial brasileira também se tornou patrocinadora do projeto Todos Pela Natação: Só Para Elas/SP, que oferece aulas gratuitas de natação para 200 meninas na cidade de São Paulo.

O presidente da Yakult do Brasil ressalta que a multinacional acredita muito na capacidade do esporte em transformar a vida de crianças e jovens, propiciando oportunidades para o presente e para o futuro. "Por meio desses apoios institucionais, a Yakult reforça o compromisso com a natação e com o esporte de forma geral, que é uma forma efetiva de criar responsabilidade, comprometimento e disciplina", reforça.

Diego Albuquerque, presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, afirma que a renovação da parceria com a Yakult do Brasil é motivo de muito orgulho para a CBDA. "Ter ao nosso lado uma marca global, que acredita no poder transformador do esporte e investe na natação brasileira desde 2022, fortalece ainda mais o trabalho que estamos construindo para o ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028. Esse apoio é fundamental para seguirmos oferecendo estrutura, oportunidades e desenvolvimento aos nossos atletas, desde as categorias de base até a Seleção Brasileira", sustenta.

Seleção Brasileira Na classificação geral por equipes do Troféu Maria Lenk 2026, o título ficou com o Esporte Clube Pinheiros, seguido do Minas Tênis Clube na segunda colocação e da Universidade Santa Cecília em terceiro lugar. Os atletas selecionados que representarão o Brasil no Pan-Pacífico são Maria Fernanda Costa, Stephan Steverink, Arthur Melo, Murilo Sartori, João Gomes Jr., Guilherme Caribe, Guilherme Costa, Beatriz Dizotti, Stephanie Balduccini, Gabrielle Roncatto e Aline Rodrigues. Mais informações no site oficial.

Apoiadora do esporte A Yakult Honsha, matriz da empresa sediada no Japão, é patrocinadora oficial da World Aquatics em seus principais eventos de natação desde 2005. Além disso, a matriz investe no beisebol desde a década de 1990, no Japão, com o time profissional Yakult Swallows. No Brasil, a Yakult mantém o Centro de Treinamento/Academia de Beisebol, em Ibiúna, desde 1999. O CT também é a sede da Academia MLB Brasil, iniciativa conjunta da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS) e da Major League Baseball (MLB) – principal liga profissional de beisebol dos Estados Unidos.

Sobre a Yakult Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficialInstagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

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