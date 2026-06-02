Nomus e Conquer lançam curso de Dados na Gestão Industrial

O uso de dados na gestão industrial tem ganhado relevância à medida que as empresas buscam mais eficiência, produtividade e controle sobre seus processos. Dados da Pintec Semestral 2024, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que 89,1% das empresas industriais investigadas utilizaram pelo menos uma das tecnologias digitais avançadas, como análise de big data, computação em nuvem, inteligência artificial, internet das coisas, manufatura aditiva ou robótica.

O mesmo levantamento indica que o aumento da eficiência foi o benefício mais apontado pelas empresas que adotaram tecnologias digitais avançadas. Esse cenário reforça a importância de transformar dados operacionais em informações úteis para a tomada de decisão, especialmente em indústrias que precisam acompanhar custos, produção, estoque, compras, qualidade, margem e capacidade produtiva.

Para discutir esse tema, a Nomus e a Escola Conquer realizam a segunda edição da Jornada da Indústria Lucrativa Baseada em Dados, evento online e gratuito voltado para gestores, diretores, coordenadores, analistas e profissionais de indústrias. A programação será realizada nos dias 9 e 10 de junho de 2026, sempre das 11h às 12h.

A proposta da jornada é mostrar como a gestão orientada por dados pode ajudar empresas industriais a reduzir desperdícios, identificar gargalos, acompanhar indicadores e tomar decisões com mais clareza. Segundo a página oficial do evento, a iniciativa foi criada para apoiar líderes industriais que desejam sair da gestão baseada em achismo, percepção ou informações dispersas em planilhas.

Para Thiago Leão, diretor comercial da Nomus, a lucratividade industrial está diretamente ligada à qualidade das decisões tomadas no dia a dia. "Muitas perdas não aparecem de forma clara quando a empresa não acompanha os dados certos. Elas podem estar no estoque parado, na compra mal planejada, no retrabalho, no gargalo produtivo ou em decisões comerciais desconectadas da capacidade da fábrica. A jornada foi criada para mostrar como transformar essas informações em gestão", afirma.

A programação será dividida em dois encontros. No primeiro dia, a Escola Conquer apresentará o tema "Cultura data-driven e BI para decisões melhores na indústria", com Michelle Venturini. A aula abordará cultura orientada por dados, visualização de informações, storytelling, indicadores e uso de BI para melhorar a comunicação entre líderes e equipes.

No segundo dia, a Nomus conduzirá o encontro "Como transformar dados industriais em decisões mais lucrativas", com Thiago Leão e João Tejo. A apresentação mostrará, na prática, como conectar informações de pedidos, estoque, compras, produção, custos e margem em uma visão gerencial voltada ao aumento de controle e lucratividade.

A relação entre produtividade e gestão também aparece em iniciativas públicas voltadas ao setor. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, empresas industriais atendidas em manufatura enxuta pelo programa Brasil Mais Produtivo registraram aumento médio de 28% na produtividade após consultorias conduzidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Para Leão, a tecnologia sozinha não resolve o desafio da lucratividade se a empresa não souber interpretar seus indicadores. "O dado precisa virar pergunta, análise e ação. Não basta ter relatórios; é preciso entender quais números mostram perda de margem, queda de produtividade, excesso de estoque ou falhas no planejamento. Quando a indústria cria essa rotina, a gestão deixa de reagir aos problemas e passa a antecipá-los", explica.

A jornada também pretende aproximar conceitos de cultura analítica da realidade prática das pequenas e médias indústrias. Entre os pontos previstos estão o uso de dashboards, definição de KPIs, identificação de perdas, leitura de gargalos e conexão entre operação e resultado financeiro.

A Nomus desenvolve sistemas de gestão para indústrias desde 2005 e atua com soluções como ERP industrial e PCP. Já a Escola Conquer participa da iniciativa trazendo a base conceitual sobre cultura de dados, liderança e desenvolvimento profissional.

Segundo Leão, a proposta é tornar o tema mais acessível para líderes que lidam diariamente com decisões operacionais e financeiras. "Toda indústria quer melhorar margem e reduzir desperdícios, mas muitas ainda não enxergam com clareza onde o lucro escapa. Quando a gestão passa a olhar para dados confiáveis, a empresa ganha mais segurança para decidir, priorizar melhorias e acompanhar os resultados", conclui.