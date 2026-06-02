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Plenário analisa acordo de cooperação espacial assinado por Brasil e Venezuela; acompanhe

A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia e analisa agora o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 51/11, que contém o acordo de cooperação em ci...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
02/06/2026 às 20h15

A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia e analisa agora o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 51/11, que contém o acordo de cooperação em ciência e tecnologia espacial assinado por Brasil e Venezuela em 2008.

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