Plenário analisa acordo de cooperação espacial assinado por Brasil e Venezuela; acompanhe
A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia e analisa agora o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 51/11, que contém o acordo de cooperação em ci...
Por: Radar NacionalFonte: Agência Câmara
02/06/2026 às 20h15
A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia e analisa agora o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 51/11, que contém o acordo de cooperação em ciência e tecnologia espacial assinado por Brasil e Venezuela em 2008.
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