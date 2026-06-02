Terça, 02 de Junho de 2026
8°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Stallion disputa etapa de quatro horas da IMSA e Mid Ohio

Equipe brasileira participa da quarta etapa da IMSA Michelin Pilot Challenge com os pilotos Celso Neto e Raphael Reis, em prova que terá quatro hor...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/06/2026 às 19h05
Stallion disputa etapa de quatro horas da IMSA e Mid Ohio
Stallion Motorsports

A temporada 2026 da IMSA Michelin Pilot Challenge prossegue neste fim de semana com a disputa da O'Reilly Auto Parts 4 Hours of Mid-Ohio, em Lexington, Ohio, nos Estados Unidos. A prova será a quarta etapa do campeonato e uma das mais longas do calendário, reunindo os carros das classes GS (GT4) e TCR em uma corrida de quatro horas.

A Stallion Motorsports chega à etapa com os brasileiros Celso Neto e Raphael Reis no comando do CUPRA León VZ TCR #77. Desde a abertura da temporada, em Daytona, a equipe vem registrando resultados que a mantêm entre os competidores das primeiras posições da categoria TCR.

Na etapa inaugural do campeonato, a equipe conquistou a pole position. Em Sebring, voltou a apresentar ritmo competitivo, enquanto em Laguna Seca esteve entre os primeiros colocados durante a corrida antes de uma ocorrência nas voltas finais impedir a conclusão da prova.

Corrida exigirá estratégia e gestão de recursos

A etapa de Mid-Ohio apresenta características diferentes das corridas sprint disputadas ao longo da temporada. Com quatro horas de duração, a prova amplia a importância de fatores como gerenciamento de pneus, consumo de combustível, tráfego entre categorias e execução de pit stops.

Celso Neto destacou o desempenho apresentado pela equipe nas etapas anteriores e a expectativa para a sequência do campeonato. "Estamos demonstrando que temos velocidade para lutar na frente. Laguna Seca foi uma etapa importante pelo desempenho apresentado. A equipe vem evoluindo a cada corrida e acreditamos que Mid-Ohio representa mais uma oportunidade de transformar esse trabalho em resultado", afirmou.

Raphael Reis também ressaltou a preparação da equipe para a corrida de longa duração. "Temos uma estrutura consolidada e um carro que vem apresentando evolução ao longo da temporada. Mid-Ohio é uma prova que exige atenção a todos os detalhes durante quatro horas, e estamos preparados para o desafio", declarou.

Equipe amplia presença brasileira no automobilismo internacional

Com sede nos Estados Unidos e gestão brasileira, a Stallion Motorsports participa de uma das principais competições de endurance para carros de turismo da América do Norte. A equipe vem desenvolvendo seu projeto esportivo na categoria TCR e busca converter o desempenho demonstrado nas etapas anteriores em resultados nas posições de destaque.

A programação oficial da etapa inclui treinos livres na sexta-feira, classificação no sábado e a corrida principal no domingo.

Programação (horário de Brasília)

Sexta-feira (05/06) Treino Livre 1

Sábado (06/06) Treino Livre 2 Classificação Oficial

Domingo (07/06) O'Reilly Auto Parts 4 Hours of Mid-Ohio

Transmissão ao vivo: canal oficial da IMSA no YouTube.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
MegaCities ShortDocs / Divulgação.
Entretenimento Há 56 minutos

Festival MegaCities ShortDocs anuncia os vencedores de 2026

O Festival MegaCities ShortDocs celebrou sua 11ª edição no MIS-SP, premiando curtas-metragens nacionais que enfrentam os grandes desafios urbanos. ...

 Imagem do Magnific/freepik
Entretenimento Há 6 horas

Assistente de Viagem completa 15 anos no setor

Crescimento do turismo e maior conscientização dos viajantes impulsionam a demanda por seguro viagem no Brasil

Cooperativa Cooperflora
Entretenimento Há 8 horas

Ranúnculo italiano ganha espaço no mercado brasileiro

Com genética importada de Sanremo e cultivo concentrado em altitudes de até 1.600 metros no sul de Minas, variedade italiana amplia sua presença no...

 Robb TV
Entretenimento Há 10 horas

Robb anuncia estreia do programa “Robb TV Talks”

O criador de conteúdo e apresentador Robb estreia no dia 8 de junho o programa “Robb TV Talks”, projeto audiovisual voltado para entrevistas e conv...

 Divulgação WR Construtora
Entretenimento Há 21 horas

WR Construtora mantém 9 obras simultâneas no Leste de Minas

Com mais de 60 edifícios entregues e 1.100 profissionais, empresa soma cinco obras em Ipatinga e quatro em Governador Valadares.

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. Máx. 21°
13° Sensação
1.23 km/h Vento
78% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
22°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 12°
Domingo
25° 12°
Últimas notícias
Entretenimento Há 54 minutos

Festival MegaCities ShortDocs anuncia os vencedores de 2026
Senado Federal Há 54 minutos

Livraria do Senado bate recorde de vendas em festival literário de Joinville
Senado Federal Há 54 minutos

Klann defende geração de empregos para reduzir dependência de programas sociais
Câmara Há 55 minutos

Plenário analisa acordo de cooperação espacial assinado por Brasil e Venezuela; acompanhe
Turismo Há 1 hora

Ilhéus valoriza a memória cultural de Jorge Amado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 -0,01%
Euro
R$ 5,82 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 353,696,69 -1,55%
Ibovespa
174,197,64 pts 1.16%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7040 (01/06/26)
05
23
52
56
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3700 (01/06/26)
01
03
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias