Stallion disputa etapa de quatro horas da IMSA e Mid Ohio

A temporada 2026 da IMSA Michelin Pilot Challenge prossegue neste fim de semana com a disputa da O'Reilly Auto Parts 4 Hours of Mid-Ohio, em Lexington, Ohio, nos Estados Unidos. A prova será a quarta etapa do campeonato e uma das mais longas do calendário, reunindo os carros das classes GS (GT4) e TCR em uma corrida de quatro horas.

A Stallion Motorsports chega à etapa com os brasileiros Celso Neto e Raphael Reis no comando do CUPRA León VZ TCR #77. Desde a abertura da temporada, em Daytona, a equipe vem registrando resultados que a mantêm entre os competidores das primeiras posições da categoria TCR.

Na etapa inaugural do campeonato, a equipe conquistou a pole position. Em Sebring, voltou a apresentar ritmo competitivo, enquanto em Laguna Seca esteve entre os primeiros colocados durante a corrida antes de uma ocorrência nas voltas finais impedir a conclusão da prova.

Corrida exigirá estratégia e gestão de recursos

A etapa de Mid-Ohio apresenta características diferentes das corridas sprint disputadas ao longo da temporada. Com quatro horas de duração, a prova amplia a importância de fatores como gerenciamento de pneus, consumo de combustível, tráfego entre categorias e execução de pit stops.

Celso Neto destacou o desempenho apresentado pela equipe nas etapas anteriores e a expectativa para a sequência do campeonato. "Estamos demonstrando que temos velocidade para lutar na frente. Laguna Seca foi uma etapa importante pelo desempenho apresentado. A equipe vem evoluindo a cada corrida e acreditamos que Mid-Ohio representa mais uma oportunidade de transformar esse trabalho em resultado", afirmou.

Raphael Reis também ressaltou a preparação da equipe para a corrida de longa duração. "Temos uma estrutura consolidada e um carro que vem apresentando evolução ao longo da temporada. Mid-Ohio é uma prova que exige atenção a todos os detalhes durante quatro horas, e estamos preparados para o desafio", declarou.

Equipe amplia presença brasileira no automobilismo internacional

Com sede nos Estados Unidos e gestão brasileira, a Stallion Motorsports participa de uma das principais competições de endurance para carros de turismo da América do Norte. A equipe vem desenvolvendo seu projeto esportivo na categoria TCR e busca converter o desempenho demonstrado nas etapas anteriores em resultados nas posições de destaque.

A programação oficial da etapa inclui treinos livres na sexta-feira, classificação no sábado e a corrida principal no domingo.

Programação (horário de Brasília)

Sexta-feira (05/06) Treino Livre 1

Sábado (06/06) Treino Livre 2 Classificação Oficial

Domingo (07/06) O'Reilly Auto Parts 4 Hours of Mid-Ohio

Transmissão ao vivo: canal oficial da IMSA no YouTube.