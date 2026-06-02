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Vantico é nova parceira comercial da ABCD

Há cinco anos no mercado, a empresa já atendeu mais de 200 clientes e protegeu o equivalente a R$ 15 bilhões em transações

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/06/2026 às 17h55

A Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), representante das fintechs de crédito, anuncia a Vantico como sua nova parceira comercial. Operando há cinco anos no segmento de segurança ofensiva e com mais de 200 clientes atendidos globalmente, a companhia atua em diversos setores, com destaque para serviços financeiros, e-commerce, varejo, tecnologia, saúde e indústria. Por meio do acordo firmado com a associação, as filiadas à ABCD passam a se beneficiar de condições especiais para a contratação de serviços da empresa.

Segundo a Vantico, seus testes de segurança podem aprimorar as operações das fintechs de crédito, uma vez que protegem transações críticas e dados sensíveis, ao mesmo tempo em que se adequam a regulamentações do Banco Central, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e normas financeiras internacionais com testes ofensivos especializados.

"Recentemente, o BC atualizou as regras de segurança para as fintechs por meio das resoluções BCB 538/2025 e CMN 5.274/2025. Assim, passaram a ser obrigatórios 14 controles mínimos, que devem estar integrados à política de segurança de todas as instituições financeiras e de pagamento. Entre eles está a necessidade de testes de intrusão anuais realizados por profissionais independentes. Daí a importância de nossas soluções e serviços para o ecossistema de crédito digital", pontua Kaique Bonato, diretor da Vantico.

"Fazer parte da rede de parceiros da ABCD é uma forma de a Vantico ampliar sua atuação de maneira mais colaborativa e próxima do setor. Acompanhamos de perto os desafios enfrentados pelas empresas, especialmente no cenário crescente de ameaças cibernéticas", completa Bonato.

Claudia Amira, diretora-executiva da associação, destaca que, em meio ao avanço do cibercrime, principalmente mirando as instituições financeiras, é fundamental que as fintechs possam contar com as melhores ferramentas de segurança do mercado para fortalecer suas operações. "Por isso trabalhamos de forma estratégica para seguir reforçando nosso time de parceiros comerciais", afirma a executiva.

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