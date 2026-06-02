Terça, 02 de Junho de 2026
8°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Evento debate habilidades do futuro em São Paulo

Segunda edição do Future Skills Masterclass São Paulo ocorrerá nos dias 19 e 20 de agosto, com foco em inovação, inteligência artificial, liderança...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/06/2026 às 17h20
Evento debate habilidades do futuro em São Paulo
Gleisson Dias

São Paulo receberá, nos dias 19 e 20 de agosto, a segunda edição do Future Skills Masterclass, encontro presencial realizado pela Hyper Island voltado ao debate sobre competências profissionais em um contexto de transformação tecnológica, social e organizacional. O evento reunirá líderes, tomadores de decisão e profissionais de diferentes setores.

A discussão ocorre em um cenário de mudanças nas exigências do mercado de trabalho. Segundo o relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, empregadores estimam que 39% das habilidades centrais exigidas no trabalho devem mudar até 2030. O levantamento aponta ainda que competências ligadas a pensamento analítico, criatividade, liderança, resiliência, flexibilidade e aprendizagem contínua seguem entre os temas associados à adaptação profissional.

A edição paulistana terá dois dias de atividades. O primeiro será dedicado à inovação em um mundo pós-inteligência artificial, com discussões sobre tecnologias emergentes, cenários futuros e preparação para contextos de incerteza. O segundo dia abordará liderança em contexto de transformação contínua, com foco em adaptabilidade, colaboração, pensamento sistêmico e tomada de decisão em ambientes complexos.

De acordo com o programa do evento, a masterclass é destinada a líderes e tomadores de decisão de diferentes áreas, incluindo estratégia, recursos humanos, treinamento e desenvolvimento, marketing e indústrias criativas. A proposta também contempla a participação de equipes empresariais interessadas em vivenciar uma experiência conjunta de aprendizagem e reflexão sobre os desafios do futuro do trabalho.

A metodologia prevê atividades práticas, exercícios de foresight, conversas facilitadas e momentos de cocriação entre participantes. Entre os temas previstos estão meta-habilidades para o futuro, inovação e tecnologias emergentes, resolução criativa de problemas, colaboração na complexidade e construção de planos de ação aplicáveis ao contexto profissional.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis na página oficial do programa Future Skills São Paulo: Future Skills - São Paulo – Hyper Island Brasil

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Adobe Stock
Tecnologia Há 25 minutos

Moura apresenta soluções em energia na Exposec 2026

Continuidade energética passa a ser um fator de competitividade para o setor; soluções bem dimensionadas de baterias sustentam a operação dos siste...
Tecnologia Há 1 hora

Vantico é nova parceira comercial da ABCD

Há cinco anos no mercado, a empresa já atendeu mais de 200 clientes e protegeu o equivalente a R$ 15 bilhões em transações

 CIO COdex
Tecnologia Há 2 horas

CIO Codex lança 2ª edição ampliada do livro The IT Framework

Publicação referência em liderança estratégica de TI ganha nova edição com conteúdo expandido e é apresentada ao mercado durante evento de tecnolog...

 Imagem do Magnific/DC Studio
Tecnologia Há 3 horas

Avanço dos ciberataques com IA desafia segurança empresarial

Fraudes impulsionadas por inteligência artificial reforçam necessidade de estratégias integradas de defesa, alerta especialista

 Divulgação Grupo RG Eventos/José Júnior
Tecnologia Há 4 horas

Eventos corporativos enfrentam riscos cibernéticos

Embora muitos incidentes em eventos não cheguem às manchetes por questões de confidencialidade, os prejuízos são sistêmicos, alerta José de Souza J...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. Máx. 21°
16° Sensação
0.96 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
22°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 12°
Domingo
25° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 22 minutos

Moura apresenta soluções em energia na Exposec 2026
Economia Há 22 minutos

Brasil rebate EUA e chama investigação comercial de ingerência
Economia Há 22 minutos

Produção brasileira de óleo e gás bate novo recorde em abril
Economia Há 22 minutos

CNI vê risco para exportações com tarifa de 25% dos EUA
Tecnologia Há 59 minutos

Vantico é nova parceira comercial da ABCD

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,01 -0,31%
Euro
R$ 5,83 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 359,688,58 -4,73%
Ibovespa
174,197,64 pts 1.16%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7040 (01/06/26)
05
23
52
56
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3700 (01/06/26)
01
03
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias