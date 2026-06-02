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Assistente de Viagem completa 15 anos no setor

Crescimento do turismo e maior conscientização dos viajantes impulsionam a demanda por seguro viagem no Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/06/2026 às 15h25
Assistente de Viagem completa 15 anos no setor
Imagem do Magnific/freepik

O mercado de seguro viagem vem ganhando relevância no planejamento de turistas brasileiros e deixando de ser visto como um item opcional para se consolidar como parte da preparação de viagens nacionais e internacionais. O movimento acompanha a retomada do turismo e a maior exposição dos viajantes a imprevistos relacionados à saúde, deslocamentos e logística durante viagens.

Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) indicam crescimento do segmento no início de 2024, refletindo a recuperação do fluxo turístico e a ampliação da busca por serviços de assistência internacional. O avanço também está associado à digitalização do setor, que facilitou o acesso e a comparação de diferentes planos online.

No cenário global, estudos da Fortune Business Insights apontam que o mercado de seguro viagem deve manter trajetória de expansão nos próximos anos, impulsionado pelo aumento das viagens internacionais, pela maior preocupação com custos médicos no exterior e pela consolidação de plataformas digitais de contratação.

Esse cenário tem alterado o comportamento dos consumidores. Se anteriormente o seguro viagem era visto principalmente como uma exigência burocrática em determinados destinos, hoje passa a ser incorporado ao planejamento financeiro das viagens, especialmente após a pandemia, que ampliou a percepção de risco em deslocamentos.

Mesmo com maior adesão, o preço ainda é um fator relevante na decisão de compra. Em alguns casos, a contratação pode partir de cerca de R$ 6,90 por dia de viagem, o que reforça a análise de custo-benefício por parte dos viajantes.

É nesse contexto que o Assistente de Viagem completa 15 anos em 2026 no mercado de seguros e assistência internacional. Fundado em 2011 e integrante do grupo 3RI, o comparador atua conectando consumidores a diferentes seguradoras e planos, permitindo a avaliação de opções de acordo com o perfil da viagem.

A origem da plataforma está ligada a uma experiência pessoal do diretor Ronam Fonseca Neto durante uma viagem em família aos Estados Unidos, quando a filha precisou de atendimento médico no exterior.

"Minha filha ficou doente numa viagem à Disney e, por sorte, tínhamos um seguro viagem. Recebemos atendimento médico e medicamentos sem enfrentar os altos custos do sistema de saúde norte-americano. Isso nos fez perceber a importância do produto e o potencial de conscientização desse mercado", afirma.

Ao longo da trajetória, um dos principais desafios enfrentados pelo setor segue sendo a conscientização do consumidor sobre a importância da contratação do serviço, ainda muitas vezes percebido como um custo adicional no planejamento da viagem.

Com a evolução do mercado, plataformas digitais passaram a ter papel central na contratação de seguros, ampliando a transparência e o acesso a diferentes opções de planos. No caso do Assistente de Viagem, a ferramenta permite a comparação de mais de 10 seguradoras e mais de 100 planos, contribuindo para maior autonomia na escolha do consumidor.

A expectativa para os próximos anos é de continuidade na expansão da demanda por assistência internacional, acompanhando o crescimento do turismo global e a busca por soluções mais personalizadas.

Para saber mais, basta acessar: https://assistentedeviagem.com.br/

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