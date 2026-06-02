ExpoDireito Brasil 2026 reforça Brasília no debate jurídico

A ExpoDireito Brasil 2026 reuniu quase cinco mil participantes no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, e consolidou a capital federal como um dos principais ambientes de debate jurídico, institucional e regulatório do país. Segundo dados divulgados pela organização, o evento contou com 18 palcos simultâneos, 32 congressos e seminários temáticos e mais de 700 palestrantes de todos os estados brasileiros.

A programação reuniu painéis, conferências, seminários e debates sobre temas centrais da agenda contemporânea do Direito. Entre os assuntos discutidos estiveram inteligência artificial aplicada ao setor jurídico, inovação no Poder Judiciário, segurança jurídica, reforma tributária, advocacia pública, compliance, direito digital, proteção de dados, Direito Penal, Direito Constitucional, mediação, arbitragem, governança pública e integridade institucional.

O encontro recebeu ministros, conselheiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), magistrados, integrantes do Ministério Público, da Defensoria e de Procuradorias, além de advogados, professores, pesquisadores, parlamentares, gestores públicos, estudantes e representantes de instituições ligadas ao sistema de Justiça. A presença de profissionais de todas as unidades da federação ampliou o alcance nacional da programação e fortaleceu a relação entre eventos técnicos, circulação acadêmica, turismo de negócios e movimentação de serviços na capital federal.

Para Valdetário Monteiro, ex-conselheiro do CNJ e coordenador acadêmico da ExpoDireito Brasil, a realização do encontro contribui para uma análise qualificada dos desafios atuais do setor jurídico. "O evento fortalece o diálogo técnico entre instituições, academia e profissionais do Direito", afirmou.

A programação também contou com a participação de nomes como Aragonê Fernandes, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Greice Stocker, conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público; Aury Lopes Júnior, advogado criminalista; Rodrigo Badaró, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça; Luana Davico, delegada da Polícia Civil do Distrito Federal; e Cláudio Camozzi, advogado empresarial.

Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Superior Tribunal do Trabalho (TST) e Superior Tribunal Militar (STM) também participaram das atividades. A palestra magna de abertura foi conduzida pelo ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a organização, a agenda incluiu discussões sobre normas administrativas disciplinares, legislação anticorrupção, programas de integridade, governança de investimentos em inovação tecnológica por empresas estatais e Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A proposta foi reunir, em uma mesma programação, debates sobre transformações legislativas, institucionais e tecnológicas que impactam a administração pública, a advocacia e o sistema de Justiça.

Allan Christyan, CEO do Grupo Notorium e idealizador da ExpoDireito Brasil, afirmou que o objetivo do encontro foi aproximar diferentes áreas do Direito em torno de temas de interesse público. "A Expo não é só um evento, é um movimento em prol da democratização e da integração do conhecimento jurídico. Nossa programação foi construída para reunir visões técnicas sobre mudanças legislativas, inovação e atuação institucional", declarou.

Para Fernanda Marinela, presidente da ExpoDireito Brasil, a presença de participantes de diferentes regiões reforçou o caráter nacional do evento. "A diversidade do público permite uma leitura mais ampla sobre os desafios enfrentados pelo sistema jurídico brasileiro", destacou.

Na avaliação do Conselho Diretor da ExpoDireito Brasil, os resultados da edição reforçam a perspectiva de que o evento passe a integrar a programação anual dos grandes encontros realizados na capital da República. A análise considera a dimensão da estrutura montada, o número de atividades simultâneas, a presença de palestrantes de todos os estados e a participação de diferentes segmentos do sistema jurídico.

Com a realização em Brasília, a ExpoDireito Brasil 2026 posicionou a capital federal como espaço estratégico para discussões jurídicas de alcance nacional. O encontro reuniu atores públicos, privados e acadêmicos em uma agenda voltada à atualização profissional, à análise institucional e à troca de experiências.