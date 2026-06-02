Terça, 02 de Junho de 2026
8°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

ExpoDireito Brasil 2026 reforça Brasília no debate jurídico

ExpoDireito Brasil 2026 reuniu quase cinco mil participantes em Brasília, com 18 palcos, 32 congressos e mais de 700 palestrantes em debates sobre ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/06/2026 às 11h50
ExpoDireito Brasil 2026 reforça Brasília no debate jurídico
Rodrigo Merêncio

A ExpoDireito Brasil 2026 reuniu quase cinco mil participantes no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, e consolidou a capital federal como um dos principais ambientes de debate jurídico, institucional e regulatório do país. Segundo dados divulgados pela organização, o evento contou com 18 palcos simultâneos, 32 congressos e seminários temáticos e mais de 700 palestrantes de todos os estados brasileiros.

A programação reuniu painéis, conferências, seminários e debates sobre temas centrais da agenda contemporânea do Direito. Entre os assuntos discutidos estiveram inteligência artificial aplicada ao setor jurídico, inovação no Poder Judiciário, segurança jurídica, reforma tributária, advocacia pública, compliance, direito digital, proteção de dados, Direito Penal, Direito Constitucional, mediação, arbitragem, governança pública e integridade institucional.

O encontro recebeu ministros, conselheiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), magistrados, integrantes do Ministério Público, da Defensoria e de Procuradorias, além de advogados, professores, pesquisadores, parlamentares, gestores públicos, estudantes e representantes de instituições ligadas ao sistema de Justiça. A presença de profissionais de todas as unidades da federação ampliou o alcance nacional da programação e fortaleceu a relação entre eventos técnicos, circulação acadêmica, turismo de negócios e movimentação de serviços na capital federal.

Para Valdetário Monteiro, ex-conselheiro do CNJ e coordenador acadêmico da ExpoDireito Brasil, a realização do encontro contribui para uma análise qualificada dos desafios atuais do setor jurídico. "O evento fortalece o diálogo técnico entre instituições, academia e profissionais do Direito", afirmou.

A programação também contou com a participação de nomes como Aragonê Fernandes, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Greice Stocker, conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público; Aury Lopes Júnior, advogado criminalista; Rodrigo Badaró, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça; Luana Davico, delegada da Polícia Civil do Distrito Federal; e Cláudio Camozzi, advogado empresarial.

Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Superior Tribunal do Trabalho (TST) e Superior Tribunal Militar (STM) também participaram das atividades. A palestra magna de abertura foi conduzida pelo ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a organização, a agenda incluiu discussões sobre normas administrativas disciplinares, legislação anticorrupção, programas de integridade, governança de investimentos em inovação tecnológica por empresas estatais e Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A proposta foi reunir, em uma mesma programação, debates sobre transformações legislativas, institucionais e tecnológicas que impactam a administração pública, a advocacia e o sistema de Justiça.

Allan Christyan, CEO do Grupo Notorium e idealizador da ExpoDireito Brasil, afirmou que o objetivo do encontro foi aproximar diferentes áreas do Direito em torno de temas de interesse público. "A Expo não é só um evento, é um movimento em prol da democratização e da integração do conhecimento jurídico. Nossa programação foi construída para reunir visões técnicas sobre mudanças legislativas, inovação e atuação institucional", declarou.

Para Fernanda Marinela, presidente da ExpoDireito Brasil, a presença de participantes de diferentes regiões reforçou o caráter nacional do evento. "A diversidade do público permite uma leitura mais ampla sobre os desafios enfrentados pelo sistema jurídico brasileiro", destacou.

Na avaliação do Conselho Diretor da ExpoDireito Brasil, os resultados da edição reforçam a perspectiva de que o evento passe a integrar a programação anual dos grandes encontros realizados na capital da República. A análise considera a dimensão da estrutura montada, o número de atividades simultâneas, a presença de palestrantes de todos os estados e a participação de diferentes segmentos do sistema jurídico.

Com a realização em Brasília, a ExpoDireito Brasil 2026 posicionou a capital federal como espaço estratégico para discussões jurídicas de alcance nacional. O encontro reuniu atores públicos, privados e acadêmicos em uma agenda voltada à atualização profissional, à análise institucional e à troca de experiências.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Huawei
Tecnologia Há 2 minutos

Huawei lança WATCH FIT 5 Pro com desconto de 50%

Smartwatch premium será vendido em ação especial a partir da meia-noite do dia 6 de junho, enquanto durarem os estoques; modelo também foi utilizad...
Tecnologia Há 4 horas

Otherwander Abre no Coração do Soho, Londres

The Pod Hotel. Aperfeiçoado

 Divulgação/Banco de Imagens/Freepik
Tecnologia Há 15 horas

Pesquisa Pearson e AWS revela déficit de talentos em IA

Um novo estudo realizado em seis países, incluindo o Brasil, oferece soluções para conectar o ensino superior ao mercado de trabalho

 Divulgação / Axé Saúde
Tecnologia Há 16 horas

Saúde mental impulsiona benefícios digitais nas empresas

Com a ampliação da saúde digital no ambiente corporativo, empresas passam a buscar soluções que facilitem o acesso dos colaboradores a atendimento ...

 Divulgação BKOpen/Rogério Magela
Tecnologia Há 17 horas

IA transforma relação entre consumidor e produto financeiro

Experiência consultiva personalizada substitui modelo tradicional de venda e amplia transparência no setor bancário

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
1.43 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
22°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 12°
Domingo
25° 12°
Últimas notícias
Esportes Há 34 minutos

Soldiers Nutrition fecha parceria com Sport Club do Recife
Senado Federal Há 34 minutos

Sancionada lei com as regras para a Copa do Mundo Feminina de 2027
Geral Há 34 minutos

Problema operacional paralisa voos em São Paulo
Câmara Há 34 minutos

Comissão aprova projeto que obriga poluidor a ressarcir cofres públicos
Entretenimento Há 1 hora

Ranúnculo italiano ganha espaço no mercado brasileiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,02 -0,19%
Euro
R$ 5,83 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 358,470,57 -5,17%
Ibovespa
174,457,44 pts 1.31%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7040 (01/06/26)
05
23
52
56
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3700 (01/06/26)
01
03
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias