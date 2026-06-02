Estado divulga calendário de coletas de sangue externas nas regiões de Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas e Porto Alegre

Para fortalecer os estoques de todos os tipos de sangue durante o mês de junho, será realizada, a partir desta terça-feira (2/6), uma série de coletas externas por meio da rede de apoio de doação de sangue dos hemocentros de Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo e Pelotas. As coletas externas serão realizadas até 30 de junho, em pontos localizados nos municípios da área de abrangência dos hemocentros de referência.
A iniciativa vem sendo implementada pela Secretaria da Saúde (SES), por meio da política estadual de fortalecimento da Rede de Sangue e Hemoderivados. A ampliação do número de unidades de coletas externas em todo o Rio Grande do Sul permite a redução de deslocamentos, facilitando o acesso e aumentando o número de doadores regulares.
A rede é formada por hemocentros, núcleos hemoterápicos e unidades de coleta e transfusão de sangue e tem como foco a expansão do acesso à doação e a descentralização das coletas, ampliando a captação de hemoderivados e diminuindo as distâncias percorridas por doadores até os serviços hemoterápicos.
Por que doar sangue?
O sangue é insubstituível - não pode ser produzido artificialmente e depende exclusivamente da solidariedade dos doadores. Ele é utilizado diariamente em cirurgias, partos, atendimentos a vítimas de acidentes, tratamentos oncológicos e em diversas situações de urgência.
A SES reforça que a doação de sangue deve ser um gesto permanente e não apenas pontual. Os hemocomponentes têm validade limitada e a demanda nos hospitais ocorre durante todo o ano, especialmente com a ampliação de cirurgias e leitos.
Requisitos para doar
Telefones para mais informações: (51) 33366755; (51) 3339-7323; e (51) 3339-7330.
Contato por WhatsApp: (51) 98405-4260.
Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 8h às 16h; e um sábado por mês, das 8h às 12h.
Telefones para mais informações: (55) 3221-05202 e (55) 3221-5192.
Contato por WhatsApp: (55) 98428-8274.
Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 8h às 14h.
Telefone para mais informações: (54) 3311-5555.
Contato por WhatsApp: (54) 98434-7353.
Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 8h às 14h30.
Telefone para mais informações: (53) 3222-3002.
Contato por WhatsApp: (53) 98156-1209.
Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 8h às 17h30.
Texto: Ascom SES
Edição: Secom