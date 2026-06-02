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Estado divulga calendário de coletas de sangue externas nas regiões de Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas e Porto Alegre

Para fortalecer os estoques de todos os tipos de sangue durante o mês de junho, será realizada, a partir desta terça-feira (2/6), uma série de cole...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/06/2026 às 11h15
Estado divulga calendário de coletas de sangue externas nas regiões de Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas e Porto Alegre
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Para fortalecer os estoques de todos os tipos de sangue durante o mês de junho, será realizada, a partir desta terça-feira (2/6), uma série de coletas externas por meio da rede de apoio de doação de sangue dos hemocentros de Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo e Pelotas. As coletas externas serão realizadas até 30 de junho, em pontos localizados nos municípios da área de abrangência dos hemocentros de referência.

A iniciativa vem sendo implementada pela Secretaria da Saúde (SES), por meio da política estadual de fortalecimento da Rede de Sangue e Hemoderivados. A ampliação do número de unidades de coletas externas em todo o Rio Grande do Sul permite a redução de deslocamentos, facilitando o acesso e aumentando o número de doadores regulares.

A rede é formada por hemocentros, núcleos hemoterápicos e unidades de coleta e transfusão de sangue e tem como foco a expansão do acesso à doação e a descentralização das coletas, ampliando a captação de hemoderivados e diminuindo as distâncias percorridas por doadores até os serviços hemoterápicos.

Por que doar sangue?

O sangue é insubstituível - não pode ser produzido artificialmente e depende exclusivamente da solidariedade dos doadores. Ele é utilizado diariamente em cirurgias, partos, atendimentos a vítimas de acidentes, tratamentos oncológicos e em diversas situações de urgência.

A SES reforça que a doação de sangue deve ser um gesto permanente e não apenas pontual. Os hemocomponentes têm validade limitada e a demanda nos hospitais ocorre durante todo o ano, especialmente com a ampliação de cirurgias e leitos.

Requisitos para doar

  • Estar em boas condições de saúde
  • Apresentar documento oficial com foto
  • Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar acompanhados por um responsável)
  • Pesar ao menos 50 quilos
  • Ter dormido 6 horas nas últimas 24h
  • Não estar em jejum e ter evitado alimentos gordurosos
  • Não ingerir álcool nas 12h anteriores
  • Não fumar até duas horas antes
  • Manter boa hidratação
  • Para primeira doação, o limite de idade é de 60 anos

Calendário de coletas

Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs - Porto Alegre)

  • 2/6 - Rede de apoio de Parobé
  • 3/6 - Rede de apoio de Esteio
  • 5/6 - Rede de apoio de Bom Princípio
  • 9/6 - Rede de apoio de Parobé
  • 9/6 - Unidade móvel de La Salle em Canoas
  • 10/6 - Rede de apoio de Gravataí
  • 11/6 - Rede de apoio de São Leopoldo
  • 12/6 - Rede de apoio de Estância Velha
  • 13/6 - Rede de apoio de Parobé
  • 13/6 - Sábado de funcionamento Hemorgs
  • 15/6 - Rede de apoio de Gravataí
  • 16/6 - Rede de apoio de Parobé
  • 17/6 - Rede de apoio de Esteio
  • 17/6 - Unidade móvel Eden Red em Campo Bom
  • 18/6 - Rede de apoio de Sapucaia do Sul
  • 19/6 - Rede de apoio de São Leopoldo
  • 20/6 - Rede de apoio de Bom Princípio
  • 20/6 - Rede de apoio de Estância Velha
  • 22/6 - Rede de apoio de Capão da Canoa
  • 23/6 - Rede de apoio de Parobé
  • 24/6 - Rede de apoio de Esteio
  • 25/6 - Rede de apoio de Gravataí
  • 26/6 - Rede de apoio de Estância Velha
  • 27/6 - Rede de apoio de Gravataí
  • 27/6 - Unidade móvel Santa Maria do Herval
  • 30/6 - Rede Apoio de Parobé
  • 30/6 - Unidade móvel Colégio Adventista de Alvorada

Telefones para mais informações: (51) 33366755; (51) 3339-7323; e (51) 3339-7330.
Contato por WhatsApp: (51) 98405-4260.
Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 8h às 16h; e um sábado por mês, das 8h às 12h.

Hemocentro de Santa Maria (Hemosm)

  • 2/6 - Rede de apoio São Pedro do Sul
  • 9/6 - Rede de apoio Júlio de Castilhos
  • 13/6 - Hemosm
  • 24/6 - Rede de apoio São Sepé
  • 27/6 - Hemosm
  • 30/6 - Rede de apoio Faxinal do Soturno

Telefones para mais informações: (55) 3221-05202 e (55) 3221-5192.
Contato por WhatsApp: (55) 98428-8274.
Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 8h às 14h.

Hemocentro de Passo Fundo (Hemopasso)

  • 3/6 - Coleta externa em Frederico Westphalen
  • 8/6 - Coleta externa de Tapejara
  • 12/6 - Coleta externa em Lagoa Vermelha
  • 17/6 - Coleta externa em Frederico Westphalen
  • 22/6 - Coleta externa de Tapejara
  • 26/6 - Coleta externa em Lagoa Vermelha

Telefone para mais informações: (54) 3311-5555.
Contato por WhatsApp: (54) 98434-7353.
Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 8h às 14h30.

Hemocentro de Pelotas (Hemopel)

  • 2/6 - Rede de apoio de Canguçu
  • 13/6 - Rede de apoio de Piratini
  • 16/6 - Rede de apoio de São Lourenço do Sul
  • 27/6 - Rede de apoio de Bagé
  • 30/6 - Rede de apoio de Candiota

Telefone para mais informações: (53) 3222-3002.
Contato por WhatsApp: (53) 98156-1209.
Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 8h às 17h30.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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