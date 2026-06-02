Estado divulga calendário de coletas de sangue externas nas regiões de Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas e Porto Alegre

Para fortalecer os estoques de todos os tipos de sangue durante o mês de junho, será realizada, a partir desta terça-feira (2/6), uma série de coletas externas por meio da rede de apoio de doação de sangue dos hemocentros de Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo e Pelotas. As coletas externas serão realizadas até 30 de junho, em pontos localizados nos municípios da área de abrangência dos hemocentros de referência.

A iniciativa vem sendo implementada pela Secretaria da Saúde (SES), por meio da política estadual de fortalecimento da Rede de Sangue e Hemoderivados. A ampliação do número de unidades de coletas externas em todo o Rio Grande do Sul permite a redução de deslocamentos, facilitando o acesso e aumentando o número de doadores regulares.

A rede é formada por hemocentros, núcleos hemoterápicos e unidades de coleta e transfusão de sangue e tem como foco a expansão do acesso à doação e a descentralização das coletas, ampliando a captação de hemoderivados e diminuindo as distâncias percorridas por doadores até os serviços hemoterápicos.

Por que doar sangue?

O sangue é insubstituível - não pode ser produzido artificialmente e depende exclusivamente da solidariedade dos doadores. Ele é utilizado diariamente em cirurgias, partos, atendimentos a vítimas de acidentes, tratamentos oncológicos e em diversas situações de urgência.

A SES reforça que a doação de sangue deve ser um gesto permanente e não apenas pontual. Os hemocomponentes têm validade limitada e a demanda nos hospitais ocorre durante todo o ano, especialmente com a ampliação de cirurgias e leitos.

Requisitos para doar

Estar em boas condições de saúde

Apresentar documento oficial com foto

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar acompanhados por um responsável)

Pesar ao menos 50 quilos

Ter dormido 6 horas nas últimas 24h

Não estar em jejum e ter evitado alimentos gordurosos

Não ingerir álcool nas 12h anteriores

Não fumar até duas horas antes

Manter boa hidratação

Para primeira doação, o limite de idade é de 60 anos

Calendário de coletas

Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs - Porto Alegre)

2/6 - Rede de apoio de Parobé

3/6 - Rede de apoio de Esteio

5/6 - Rede de apoio de Bom Princípio

9/6 - Rede de apoio de Parobé

9/6 - Unidade móvel de La Salle em Canoas

10/6 - Rede de apoio de Gravataí

11/6 - Rede de apoio de São Leopoldo

12/6 - Rede de apoio de Estância Velha

13/6 - Rede de apoio de Parobé

13/6 - Sábado de funcionamento Hemorgs

15/6 - Rede de apoio de Gravataí

16/6 - Rede de apoio de Parobé

17/6 - Rede de apoio de Esteio

17/6 - Unidade móvel Eden Red em Campo Bom

18/6 - Rede de apoio de Sapucaia do Sul

19/6 - Rede de apoio de São Leopoldo

20/6 - Rede de apoio de Bom Princípio

20/6 - Rede de apoio de Estância Velha

22/6 - Rede de apoio de Capão da Canoa

23/6 - Rede de apoio de Parobé

24/6 - Rede de apoio de Esteio

25/6 - Rede de apoio de Gravataí

26/6 - Rede de apoio de Estância Velha

27/6 - Rede de apoio de Gravataí

27/6 - Unidade móvel Santa Maria do Herval

30/6 - Rede Apoio de Parobé

30/6 - Unidade móvel Colégio Adventista de Alvorada

Telefones para mais informações: (51) 33366755; (51) 3339-7323; e (51) 3339-7330.

Contato por WhatsApp: (51) 98405-4260.

Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 8h às 16h; e um sábado por mês, das 8h às 12h.

Hemocentro de Santa Maria (Hemosm)

2/6 - Rede de apoio São Pedro do Sul

9/6 - Rede de apoio Júlio de Castilhos

13/6 - Hemosm

24/6 - Rede de apoio São Sepé

27/6 - Hemosm

30/6 - Rede de apoio Faxinal do Soturno

Telefones para mais informações: (55) 3221-05202 e (55) 3221-5192.

Contato por WhatsApp: (55) 98428-8274.

Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 8h às 14h.

Hemocentro de Passo Fundo (Hemopasso)

3/6 - Coleta externa em Frederico Westphalen

8/6 - Coleta externa de Tapejara

12/6 - Coleta externa em Lagoa Vermelha

17/6 - Coleta externa em Frederico Westphalen

22/6 - Coleta externa de Tapejara

26/6 - Coleta externa em Lagoa Vermelha

Telefone para mais informações: (54) 3311-5555.

Contato por WhatsApp: (54) 98434-7353.

Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 8h às 14h30.

Hemocentro de Pelotas (Hemopel)

2/6 - Rede de apoio de Canguçu

13/6 - Rede de apoio de Piratini

16/6 - Rede de apoio de São Lourenço do Sul

27/6 - Rede de apoio de Bagé

30/6 - Rede de apoio de Candiota

Telefone para mais informações: (53) 3222-3002.

Contato por WhatsApp: (53) 98156-1209.

Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 8h às 17h30.