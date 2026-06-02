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Otherwander Abre no Coração do Soho, Londres

The Pod Hotel. Aperfeiçoado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/06/2026 às 10h03

Imagens

LONDRES, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A redefinição da estadia na cidade moderna a partir de £ 70 por noite Otherwander começa no Soho, em Londres.

No coração elétrico do Soho, em Londres, tem início um novo capítulo na hospitalidade moderna.

Inaugurado na 92 Dean Street, o Otherwander Soho introduz uma estadia perfeita e orientada pelo design em um dos bairros mais dinâmicos do mundo, a partir de £ 70 por noite. É uma estadia projetada para a maneira como as pessoas se movimentam hoje; reimaginando o papel do hotel nas viagens modernas, não como destino, e sim como uma base que mantém os hóspedes conectados ao coração pulsante da cidade.

No centro do conceito estão os pods, que são chamados de ninhos. Disponível como single ou double, cada pod foi projetado para otimizar o conforto, a segurança e a eficiência. Roupas de cama premium, controle da iluminação e da temperatura, janelas blackout, paredes com isolamento acústico e armazenamento integrado criam um espaço calmo e fechado que contrasta com a pulsação externa.

Desde a reserva até a chegada, a experiência é totalmente digital. Os hóspedes fazem o check-in online e acessam o prédio e seu pod privado usando um Wanderpass ativado por QR armazenado na sua mobile wallet. O resultado é uma jornada sem atrito que remove as barreiras tradicionais, possibilitando que os hóspedes se movimentem pela cidade como queiram.

Criado para uma vida em movimento

A poucos minutos da linha Elizabeth na estação Tottenham Court Road, o Otherwander Soho coloca os hóspedes no centro de tudo. Cercado por teatros, cafés, boutiques, restaurantes e vida noturna, ele oferece uma maneira perfeita de chegar, dar uma pausa e voltar direto para a cidade. Ele convida você a ficar mais tempo fora e dizer sim com mais frequência.

Criado com o pensamento de que viajar deve ser fácil, o Otherwander Soho tem 566 pods, oferecendo a experiência do hotel de volta ao essencial.

Social por Design

Além dos pods, o Otherwander Soho oferece um centro social exclusivo para que os hóspedes possam sair, ter acesso a café fresco, doces, lanches e um bar self-service que oferece cerveja, vinho e coquetel.

Os espaços compartilhados são projetados com a mesma atenção aos detalhes, com banheiros de qualidade de spa com chuveiros e áreas de vaidade dedicadas, facilitando a pausa antes da saída.

O CEO da Otherwander Soho, Fredrik Korallus, disse: "O Otherwander Soho representa uma destilação do que os hóspedes realmente precisam - e devem pagar. Sem frescura, sem desperdício de espaço, sem atrito. Oferecemos uma jornada perfeita e totalmente digitalizada para os hóspedes, com um design pensado, uma noite de sono confortável e um valor excepcional no epicentro de uma das maiores cidades do mundo."

E o Soho é só o começo.

Projetado com a escalabilidade global em mente, o Otherwander Soho pretende expandir para além do Reino Unido em grandes cidades em todo o mundo, com o mesmo espírito de liberdade, descoberta e vida sem esforço em todos os locais.

O Otherwander Soho foi inaugurado no dia 1 de junho de 2026.

Para mais informações e reservas, visite aqui.

Para mais informações ou reservas de mídia, contate: [email protected]

Sobre a Otherwander Soho

A Otherwander Soho é uma marca de hotel POD de última geração para exploradores modernos, que redefine as estadias urbanas com design inteligente, tecnologia integrada e imersão cultural. Nascido no coração do Soho, Londres, o Otherwander Soho oferece acomodações eficientes e voltadas para o design para viajantes que valorizam mais a experiência do que o excesso. De pods privados a comodidades intuitivas de autoatendimento, cada detalhe foi projetado para remover o atrito das viagens e criar espaço para descobertas.

Notas aos Editores

  • O Otherwander Soho está localizado na Dean Street, ao lado da entrada da linha Elizabeth na estação Tottenham Court Road
  • O local inclui pods individuais para viajantes individuais e pods duplos para casais ou amigos
  • Os pods oferecem: roupa de cama premium, janela blackout, paredes com isolamento acústico, armazenamento de bagagem, portas de carregamento USB e Wi-Fi super-rápido
  • As instalações compartilhadas incluem banheiros com qualidade de spa com chuveiros de efeito chuva, torneiras sem toque e produtos de higiene pessoal sem toxinas, além de áreas de toucador dedicadas com secadores de cabelo
  • Os espaços sociais incluem venda sob demanda (café, doces, lanches) e um bar self-service com cerveja, vinho e coquetel
  • A sustentabilidade está integrada em todo o prédio, incluindo sistemas de água filtrada em vários estágios para reduzir plásticos descartáveis, e sensores inteligentes que otimizam o uso da energia, desligando espaços quando não estão em uso
  • Preços a partir de £ 70 por noite

Contato com a Mídia: [email protected]

Fotos deste comunicado disponíveis em:
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