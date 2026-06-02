Terça, 02 de Junho de 2026
8°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto muda critérios de cálculo do BPC para manter proteção social

O Senado vai analisar o projeto de lei que aprimora os critérios de cálculo da renda familiar do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O texto, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
02/06/2026 às 09h26
Projeto muda critérios de cálculo do BPC para manter proteção social
Texto estabelece período de transição para casos de novos vínculos de trabalho - Foto: Ari Dias/AEN-Governo do Paraná

O Senado vai analisar o projeto de lei que aprimora os critérios de cálculo da renda familiar do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O texto, a ser distribuído para análise das comissões temáticas, também assegura proteção social em casos de mudanças na renda e incentiva a inclusão de beneficiários e de seus grupos familiares no mercado de trabalho.

O PL 1.812/2026 estabelece que o beneficiário do BPC que passar a receber pagamento por um novo trabalho não terá o benefício interrompido automaticamente, nos casos em que a situação de vulnerabilidade social continuar. De acordo com o texto, a regra também vale para o grupo familiar.

Para medir a renda familiar, será desconsiderada, para o cálculo da renda per capita, o valor proveniente de novo vínculo de trabalho do beneficiário do BPC até o limite de um salário mínimo, conforme regulamento.

Nos casos de aumento de renda decorrente de vínculo formal de trabalho, poderá ser assegurada a manutenção do benefício por período de transição de até 12 meses, com reavaliação social ao final do período.

O projeto estabelece ainda que, na avaliação da renda familiar, deverão ser consideradas as variações temporárias de renda. Nesse caso, poderá ser utilizada a média dos rendimentos auferidos nos últimos 12 meses, quando essa metodologia melhor refletir a condição socioeconômica do grupo familiar.

De acordo com o projeto, serão deduzidos da renda familiar os gastos contínuos e comprovados com:

  • tratamentos médicos
  • terapias especializadas
  • medicamentos
  • alimentação especial
  • tecnologias assistivas
  • demais despesas indispensáveis ao beneficiário do BPC, quando não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde ou pela rede pública de assistência social.

Por fim, o projeto prevê que a avaliação da renda deverá observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção social continuada e da promoção da inclusão produtiva, vedada a cessação automática do benefício exclusivamente em razão de alteração pontual de renda.

Proteção social

O PL 1.812/2026 foi apresentado pela senadora Roberta Acioly (Republicanos-RR). Segundo ela, a proposta aprimora a proteção social assegurada pelo BPC e confere maior segurança jurídica aos critérios de aferição da renda familiar, além de evitar a cessação automática do benefício em situações de variação temporária de renda.

“O projeto parte do reconhecimento de uma realidade social amplamente constatada: muitas famílias beneficiárias do BPC permanecem em situação de vulnerabilidade mesmo quando há aumento pontual da renda familiar, especialmente em decorrência do ingresso recente ou temporário de membros do grupo familiar no mercado de trabalho”, ressalta a autora do texto.

De acordo com a senadora, o modelo atual pode, em determinadas situações, gerar um efeito indesejado de desestímulo à inserção produtiva. O receio da perda imediata do benefício pode levar famílias a evitar oportunidades de trabalho formal, ainda que tais oportunidades não representem superação efetiva da condição de vulnerabilidade social, argumenta a senadora.

A autora do PL observa que a proposta também dialoga com recentes aprimoramentos normativos implementados no âmbito administrativo, que já reconhecem a necessidade de considerar variações temporárias de renda e a realidade dinâmica das famílias em situação de vulnerabilidade.

Roberta Acioly enfatiza ainda que o projeto não cria novos benefícios nem amplia despesas obrigatórias. Segundo ela, o texto limita-se a aprimorar critérios de avaliação já existentes, promove maior racionalidade na aplicação da política assistencial e reduz potenciais conflitos administrativos e judiciais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
CCS aprovou manifestação contra sugestão legislativa encaminhada pelo e-Cidadania - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 16 horas

Conselho de Comunicação Social alerta para tentativas de derrubar o ECA Digital

A lei que protege crianças e adolescentes na internet entrou em vigor há menos de três meses , mas já há tentativas de derrubar o texto, conhecido ...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 17 horas

Para Hermes Klann, nova norma estadual descaracteriza linguiça de Blumenau

O senador Hermes Klann (PL-SC) manifestou preocupação, nesta segunda-feira (1º), com uma mudança regulatória que reduz de 42% para 30% o limite de ...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 17 horas

Girão elogia classificação de facções como terroristas pelos EUA e cobra ações

Em pronunciamento por videoconferência nesta segunda-feira (1º), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) afirmou que a expansão das facções criminosas se...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 17 horas

Chico Rodrigues pede regulamentação da atividade do garimpo

Em pronunciamento nesta segunda-feira (1º), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) defendeu os garimpeiros de seu estado, Roraima. E afirmou que é nece...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 17 horas

Izalci propõe livre negociação da jornada semanal e ampliação do teletrabalho

O senador Izalci Lucas (PL-DF) criticou, nesta segunda-feira (1º), propostas de redução da jornada de trabalho e defendeu a flexibilização das rela...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
14° Sensação
1.45 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
22°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 12°
Domingo
25° 12°
Últimas notícias
Agro Há 7 minutos

China reconhece o Brasil como território livre de febre aftosa
Economia Há 8 minutos

Movement garante acesso a trilhos de pagamento licenciados nos EUA, Canadá e UE, comprometendo-se com a infraestrutura de liquidação e rendimentos em stablecoins nos mercados emergentes
Planejamento Há 8 minutos

Governo do Estado apresenta Planejamento Estratégico do DetranRS com metas e ações até 2030
Saúde Há 8 minutos

Estado divulga calendário de coletas de sangue externas nas regiões de Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas e Porto Alegre
Câmara Há 8 minutos

Comissão aprova projeto que reforça proteção a crianças e adolescentes órfãos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,02 -0,17%
Euro
R$ 5,84 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 364,783,39 -3,52%
Ibovespa
173,549,55 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7040 (01/06/26)
05
23
52
56
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3700 (01/06/26)
01
03
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias