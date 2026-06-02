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Anfitrião Canadá enfrenta Bósnia, Suíça e Catar no Grupo B da Copa

Chave se destaca pelo equilíbrio entre as equipes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/06/2026 às 07h30

Contado com um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026, o Grupo B é um dos mais equilibrados da competição. O Canadá inicia o torneio, que será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, também no México e nos EUA, medindo forças com Bósnia, Suíça e Catar.

Os canadenses, que participam do terceiro Mundial de sua história, disputarão suas três partidas na primeira fase da competição em casa (um jogo em Toronto e dois em Vancouver). Desta forma, a equipe comandada pelo técnico norte-americano Jesse Marsch terá a oportunidade de alcançar sua primeira vitória em uma Copa.

Para isto, o Canadá aposta especialmente em dois jogadores com destaque na Europa, o lateral Alphonso Davies, do Bayern de Munique (Alemanha), e o centroavante Jonathan David, da Juventus (Itália).

Nesta chave, a equipe com mais experiência em Copas do Mundo é a Suíça. A equipe europeia disputa o torneio pela 13ª vez na história. Tendo como característica principal a força defensiva, a equipe, que chegou às oitavas de final no Catar, em 2022, continua sendo comandada pelo ex-zagueiro suíço Murat Yakin.

O maestro da equipe é o experiente Granit Xhaka, que atualmente defende o Sunderland (Inglaterra). No ataque a esperança de gol é o centroavante Breel Embolo, do Rennes (França). Já na defesa o grande nome é o zagueiro Manuel Akanji, do Manchester City (Inglaterra).

Além de um dos anfitriões da Copa de 2026, o Grupo B também conta com o Catar, que foi a sede do último Mundial. Em sua segunda participação na competição, os Maroons esperam fazer uma melhor campanha do que em 2022, quando ficaram na última posição da classificação.

Comandado pelo técnico espanhol Julen Lopetegui, o Catar tem entre seus destaques dois brasileiros naturalizados: o atacante Edmilson Júnior, que defende o Al-Duhail (Catar), e o lateral Lucas Mendes, do Al-Wakrah (Catar).

Outra seleção que disputa em 2026 o seu segundo mundial é a Bósnia e Herzegovina. A equipe se garantiu após superar na repescagem europeia duas equipes tradicionais: o País de Gales e a Itália.

Mesmo aos 40 anos de idade, o centroavante Edin Džeko, do Schalke 04 (Alemanha) é o principal nome dos Lírios Dourados.

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