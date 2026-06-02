PRF atende sinistro de trânsito com óbito em Bozano
Por: Andre EberhardtFonte: Com informações Fábio Marangon
02/06/2026 às 07h03
Na noite desta segunda, dia 01, por volta de 19h45, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atendimento a um sinistro de trânsito com morte na BR-285, em Bozano/RS.
O fato ocorreu no km 446,3 da BR-285, e envolveu um automóvel Gol, emplacada em Bozano/RS e um Vectra emplacado em Coronel Bicaco/RS.
Pelos levantamentos preliminares realizados no local, foi verificado que o Gol trafegava sentido Ijuí para Bozano, quando colidiu frontalmente com o Vectra que seguia sentido contrário.
O condutor do Gol, um homem de 62 anos, natural de Augusto Pestana, veio óbito no local e o condutor do Vectra, de 28 anos, restou lesionado e foi encaminhado para atendimento médico junto ao HCI.
O local encontra-se isolado e sinalizado pela PRF, aguardando levantamento pelo IGP. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.
