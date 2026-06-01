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WR Construtora mantém 9 obras simultâneas no Leste de Minas

Com mais de 60 edifícios entregues e 1.100 profissionais, empresa soma cinco obras em Ipatinga e quatro em Governador Valadares.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/06/2026 às 23h56
WR Construtora mantém 9 obras simultâneas no Leste de Minas
Divulgação WR Construtora

Na Região Leste de Minas, o mercado da construção civil supera o desempenho do setor no restante do país. A WR Construtora mantém em andamento cinco obras em Ipatinga, onde está situada a sede, e mais quatro em Governador Valadares. Somente esses empreendimentos simultâneos já fazem da organização a maior construtora da região. Mas o histórico também reforça a representatividade da empresa no mercado imobiliário local.

Desde que foi fundada em 2005, a construtora acumulou forte experiência na entrega de imóveis residenciais e comerciais de médio e alto padrão, reunindo 60 edifícios e mais de três mil unidades lançadas. Ao todo são 1.100 trabalhadores distribuídos entre os negócios da empresa e todas as obras que estão em andamento.

"O volume de obras que estamos empreendendo ao mesmo tempo nas duas maiores cidades do Leste de Minas diz muito sobre nossa capacidade produtiva. A WR vem se consolidando continuamente e nossos canteiros de obras falam por si. Já somos recordistas em edificações entregues no nosso mapa de atuação e estamos vivenciando um franco crescimento operacional", afirma Wallace Barreto Simão, fundador e CEO da WR Construtora.

Manter nove canteiros ativos simultaneamente exige estrutura financeira e capacidade de gestão compatíveis com esse volume. Para o executivo, é justamente essa consistência operacional que gera segurança tanto para quem compra quanto para quem investe nos empreendimentos da WR.

Wallace atribui o fortalecimento da WR Construtora a uma visão ampla do desenvolvimento local, tanto do ponto de vista dos consumidores, no caso das unidades habitacionais, quanto dos investidores, interessados nas salas comerciais para o próprio negócio ou mesmo de olho na valorização do mercado imobiliário.

"Esta é uma característica nossa que entendo ser um diferencial importante. Nós estudamos profundamente o mercado, identificamos as carências e o perfil das pessoas que se interessam por nossos imóveis e levamos soluções pontuais para esse público. O diálogo, a proximidade com os clientes em potencial é necessário para oferecer projetos inovadores e ao mesmo tempo dentro daquilo que os consumidores esperam em empreendimentos de alto padrão", pontua Wallace.

Padrão de qualidade

Alcançar o topo do mercado no Leste de Minas foi um desafio que não surgiu do dia para a noite. A WR mantém um padrão de qualidade que a empresa considera uma cartilha obrigatória.

Essa fórmula foi determinante para que a construtora obtivesse a certificação ISO 9001 de qualidade em 2015. "Sobreviver no setor da construção civil é desafiador devido aos muitos players que atuam no mercado. Nós não apenas sobrevivemos como lideramos este mercado numa das regiões economicamente mais importantes de Minas. E fazemos isso do jeito que melhor sabemos: encantando os clientes em cada detalhe dos nossos projetos", finaliza o CEO da WR Construtora.

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