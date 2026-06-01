Rendimento Câmbio lança campanha com taxas reduzidas

O aumento das viagens internacionais tem impulsionado a demanda por serviços de câmbio no Brasil. Em 2025, os gastos de brasileiros no exterior somaram US$ 21,7 bilhões, alta de 10,4% em relação aos US$ 19,7 bilhões registrados em 2024, segundo dados do Banco Central do Brasil. O resultado representa o maior patamar desde 2014 e confirma a retomada do turismo internacional após o período de retração provocado pela pandemia.

A expectativa é aumento do fluxo de turistas brasileiros para os Estados Unidos, Canadá e México durante junho e julho de 2026. Nesse contexto, o Rendimento Câmbio iniciou, em 16 de março, uma campanha promocional voltada à compra do dólar americano, dólar canadense e peso mexicano. A iniciativa prevê desconto especial no spread cambial para operações de compra das moedas em espécie, sendo válida para compras realizadas nos principais canais de atendimento da instituição, como: site, aplicativo, telefone e lojas físicas, mediante a utilização do cupom "FUTEBOL26".

Além da compra de moeda em espécie, a campanha inclui o cartão internacional pré-pago (VTM) oferecido pelo banco. No produto, a instituição subsidia parte do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), permitindo que o cliente pague 1,10%, alíquota (o IOF do papel moeda é de 3,5%) inferior à incidência de outros meios de pagamento internacionais, como cartões de crédito e conta internacional. A iniciativa também facilitará a contratação do seguro-viagem.

Segundo o Banco Rendimento, a campanha foi estruturada para atender clientes que já estão se preparando para viajar no meio do ano. "Eventos globais costumam antecipar o planejamento financeiro dos viajantes. Observamos que muitos clientes começam a se preparar com antecedência, buscando alternativas para organizar o câmbio e os meios de pagamento antes da viagem", revela Gustavo Gonçalves, superintendente do Rendimento Câmbio.

Sobre o Rendimento Câmbio

Com mais de 55 anos de experiência e somando mais de 3 milhões de clientes atendidos em toda a sua história, o Rendimento Câmbio oferece soluções completas em câmbio com moeda estrangeira em espécie, cartões de viagem internacionais e remessas internacionais. A instituição possui um pacote completo de APIs e White Label para parceiros que queiram ofertar soluções cambiais e incrementar seu portfólio em sites ou e-commerces. O Rendimento Câmbio é certificado pela Associação Brasileira de Câmbio (Abracam), comprovando seu compromisso com as melhores práticas de mercado e a excelência operacional.

Para mais informações, basta acessar o site: www.rendimentocambio.com.br﻿

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