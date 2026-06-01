Pesquisa Pearson e AWS revela déficit de talentos em IA

A Pearson, empresa mundial em aprendizagem ao longo da vida, e a Amazon Web Services (AWS), anunciam o lançamento de uma nova pesquisa global que revela os desalinhamentos entre o ensino superior e os empregadores, fatores que estão retardando o progresso na formação de uma força de trabalho preparada para a inteligência artificial (IA). O Brasil aparece entre os países onde a adoção da IA no mercado de trabalho é percebida como acelerada, seguindo a tendência global. Porém, ainda há um descompasso claro entre exposição às ferramentas e capacidade de aplicação prática no ambiente de trabalho.
O relatório, Preparação para IA: Construindo a Ponte entre o Ensino Superior e o Trabalho, baseia-se em mais de 2.700 respostas de questionários por estudantes, líderes do ensino superior e empregadores em seis países, incluindo EUA, Reino Unido, Brasil, Arábia Saudita, Vietnã e Malásia, e é complementado por entrevistas qualitativas com líderes do ensino superior. As conclusões oferecem uma visão singular das percepções ao longo de todo o processo de aprendizagem e trabalho.
Os principais achados do estudo global incluem:
Esses dados surgem em um momento em que a nova tecnologia está remodelando as funções de nível inicial, a durabilidade das habilidades está diminuindo rapidamente e a prontidão da força de trabalho está em risco em todo o mundo. Embora a adoção da IA esteja se acelerando em todos os setores, a pesquisa mostra que a prontidão para IA está falhando no ponto de execução, onde o aprendizado precisa se traduzir em capacidade aplicada no ambiente de trabalho, e não na falta de ambição ou acesso.
"É evidente que o conhecimento básico de IA já não é suficiente. As escolas que hoje lideram a preparação para a IA moldarão o futuro da força de trabalho. Construir uma força de trabalho preparada para a IA depende de sistemas estruturados e compartilhados que amplifiquem as habilidades humanas e conectem o currículo ao trabalho real. A Pearson e a AWS estão trabalhando juntas para preencher a lacuna entre o ensino superior e os empregadores e ajudar a preparar a força de trabalho do futuro", diz Tom ap Simon, presidente de Ensino Superior e Aprendizagem Virtual da Pearson.
A visão do Brasil sobre a utilização da IA, segundo a pesquisa
Analisando dados do Brasil, há um investimento alto por parte das universidades em IA, tanto que 28% dos líderes do ensino superior descrevem o aporte em IA como significativo. Esse índice é quase três vezes maior do que o observado nos EUA e no Reino Unido (10%). Ao mesmo tempo, 16% afirmam que o investimento é mínimo ou inexistente.
Nesse contexto, ainda há um desalinhamento entre universidades e empregadores no Brasil. Enquanto as universidades defendem o uso de ferramentas de IA aliado ao julgamento humano e avaliação crítica, as empresas preferem apostar no uso prático, com consciência de riscos e responsabilidade, além de comunicação e colaboração.
A pesquisa também coloca o Brasil em evidência quanto a governança. Isso porque, 42% dos estudantes brasileiros afirmam não ter nenhuma orientação institucional sobre uso de IA. Um total de 30% dos entrevistados pela pesquisa confessa que preferem ocultar completamente o uso de IA dos professores.
De acordo com Cinthia Nespoli, CEO da Pearson no Brasil, o uso responsável da IA no processo de aprendizagem é crucial. "A inteligência artificial já está redefinindo o que significa estar preparado para o mundo do trabalho — e isso tem implicações diretas para empresas, economias e para a trajetória das pessoas. O impacto positivo da IA depende de um uso responsável e orientado, especialmente no contexto educacional, onde essa base começa a ser construída. Quando há clareza sobre como utilizar a tecnologia, conseguimos transformar a IA em uma alavanca de desenvolvimento, conectando aprendizagem a capacidade real de atuação no mercado. O desafio, portanto, não é apenas adotar a IA, mas garantir que ela seja utilizada com pensamento crítico, ética e intencionalidade", declara a executiva.
"O Brasil lidera a adoção de IA generativa na América Latina, mas os dados revelam que ainda há um descompasso entre exposição à tecnologia e capacidade de aplicação prática. Na AWS, trabalhamos há 15 anos para remover barreiras no Brasil — já capacitamos mais de 1,1 milhão de pessoas em habilidades em nuvem e IA e, por meio do AWS Skills to Jobs Tech Alliance, conectamos universidades e empregadores para garantir que a formação esteja alinhada às demandas reais do mercado. Isso porque acreditamos que o futuro se constrói com tecnologia acessível e pessoas preparadas", destaca Paulo Cunha, diretor do Setor Público da AWS no Brasil.
Preparação para a IA
O relatório fornece ações concretas a serem tomadas para remediar cada ponto de atrito: