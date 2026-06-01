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Saúde mental impulsiona benefícios digitais nas empresas

Com a ampliação da saúde digital no ambiente corporativo, empresas passam a buscar soluções que facilitem o acesso dos colaboradores a atendimento ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/06/2026 às 22h11
Saúde mental impulsiona benefícios digitais nas empresas
Divulgação / Axé Saúde

A saúde mental dos colaboradores passou a ocupar espaço crescente nas discussões sobre benefícios corporativos, gestão de pessoas e sustentabilidade das operações. Em um cenário marcado por rotinas intensas, pressão por resultados e novas formas de trabalho, empresas têm buscado soluções capazes de facilitar o acesso ao cuidado e aproximar o apoio psicológico da realidade dos profissionais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) publicaram diretrizes sobre saúde mental no trabalho, destacando a importância de ações voltadas à prevenção de ambientes laborais insalubres, incluindo cargas excessivas de trabalho, comportamentos negativos e fatores que podem gerar sofrimento emocional. O tema reforça a necessidade de políticas corporativas que considerem bem-estar, prevenção e apoio contínuo aos trabalhadores.

Nesse contexto, a telemedicina se consolida como uma ferramenta de acesso à saúde no ambiente corporativo. No Brasil, a prática é regulamentada pela Resolução CFM nº 2.314/2022, que define a telemedicina como o exercício da medicina mediado por Tecnologias Digitais, de Informação e de Comunicação, para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção, gestão e promoção de saúde.

A ampliação do atendimento remoto também tem relação direta com uma das principais barreiras enfrentadas por colaboradores: a dificuldade de buscar ajuda no momento adequado. Deslocamentos, incompatibilidade de horários, filas e demora para marcação de consultas podem fazer com que questões físicas e emocionais sejam adiadas. No caso da saúde mental, esse adiamento pode contribuir para o agravamento de quadros de estresse, ansiedade, exaustão emocional e outros sinais de sofrimento psicológico.

É nesse cenário que atua a Axé Saúde, empresa do Grupo Foco Tecnologia voltada à saúde digital, telemedicina, psicologia online e benefícios corporativos. Segundo informações institucionais da companhia, a operação reúne atendimento médico online, clínico geral 24h, psicólogos, nutricionistas, especialidades médicas e planos estruturados para empresas.

No eixo de saúde mental, a Axé Saúde apresenta o Programa Mente Ativa, relacionado à psiquiatria e psicologia, com foco em temas como burnout, ansiedade e depressão. A empresa também informa que seus planos podem incluir sessões mensais de psicologia, receitas e atestados digitais, consultas com especialistas e extensão do benefício a dependentes, conforme o modelo contratado.

Para Alexandro Zambrana, CEO da Axé Saúde, a discussão sobre saúde mental nas empresas passa diretamente pelo acesso. "Quando o acesso ao cuidado é simples, a saúde mental passa a fazer parte da rotina das empresas. A telemedicina e a psicologia online ajudam a aproximar o colaborador do atendimento e tornam o cuidado mais contínuo", afirma.

A proposta da saúde digital não é substituir todos os atendimentos presenciais, mas complementar a estrutura de cuidado disponível aos colaboradores. Em demandas iniciais, orientações, acompanhamento psicológico e triagens, o atendimento remoto pode tornar o processo mais ágil e compatível com a rotina de trabalho.

Para as áreas de Recursos Humanos, o tema também se conecta à organização dos benefícios corporativos. Ao oferecer acesso mais simples a médicos, psicólogos e outros profissionais de saúde, empresas podem estruturar uma relação mais preventiva com o cuidado, estimulando que os colaboradores busquem apoio antes que determinados problemas se tornem mais complexos.

Embora este não seja o eixo central da discussão, a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) também contribui para ampliar a atenção das empresas à saúde mental. O Ministério do Trabalho e Emprego informa que publicações recentes sobre a aplicação da norma abordam o gerenciamento de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, tema relacionado à organização do trabalho e à saúde dos trabalhadores.

A Axé Saúde informa atender mais de 2 mil empresas e atuar com soluções digitais voltadas ao cuidado corporativo. A presença da psicologia online dentro dos planos oferecidos pela empresa reforça uma tendência observada no mercado: benefícios de saúde deixam de ser avaliados apenas pela cobertura formal e passam a ser analisados também pela facilidade de uso e aderência à rotina dos colaboradores.

Com o avanço da saúde digital, o apoio psicológico remoto tende a ganhar relevância dentro das estratégias de gestão de pessoas. O desafio para as empresas está em transformar o cuidado em uma prática contínua, acessível e integrada ao cotidiano profissional, sem tratar o bem-estar apenas como uma ação pontual.

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