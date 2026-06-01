IA transforma relação entre consumidor e produto financeiro

A inteligência artificial (IA) está redefinindo a forma como os consumidores se relacionam com produtos financeiros. Se antes o acesso era marcado por ofertas padronizadas e abordagens comerciais agressivas, hoje a tecnologia permite jornadas mais consultivas, personalizadas e transparentes.

Segundo a Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2025, realizada em parceria com a Deloitte, o amadurecimento da IA já impulsiona ganhos operacionais nos bancos, com um aumento médio de 11,4% na eficiência dos processos e quase 40% das instituições relatando melhorias acima de 20%.

O levantamento aponta ainda que os bancos brasileiros devem investir cerca de R$ 47,8 bilhões em tecnologia, com crescimento de 61% em IA, analytics e big data, o que cria terreno fértil para soluções que colocam o consumidor no centro da experiência.

De acordo com Rogério Magela, diretor de tecnologia da BKOpen, a IA tornou a relação entre consumidores e produtos financeiros mais dinâmica e orientada por dados. "Hoje é possível analisar perfil, comportamento e objetivos individuais para oferecer recomendações mais aderentes e relevantes. A tendência é que a relação deixe de ser puramente transacional e se torne cada vez mais consultiva", afirma.

Na avaliação do executivo, o consumidor atual não quer apenas contratar crédito ou seguro, mas entender se a solução faz sentido para sua realidade: "Existe uma demanda crescente por transparência. As pessoas querem comparar alternativas, entender taxas, benefícios e riscos de maneira clara e acessível. Esse comportamento impulsiona experiências consultivas apoiadas por tecnologia."

Ele explica que a vantagem no uso da IA é a capacidade de organizar grandes volumes de dados e transformar informações complexas em comparações simples e objetivas. Isso permite apresentar opções compatíveis com o perfil financeiro, capacidade de pagamento e necessidades específicas do consumidor.

"Em vez de analisar apenas preço ou taxa nominal, os modelos inteligentes consideram múltiplos fatores simultaneamente, como custo efetivo total, prazo, flexibilidade e benefícios agregados. O resultado é uma experiência mais transparente e eficiente", afirma Magela.

Estudo da McKinsey & Company mostra que o Brasil se tornou referência global em infraestrutura digital, com o chamado "Brazil Stack", que integra Pix, Open Finance, blockchain e IA. O documento destaca que o Pix processou cerca de 63 bilhões de transações em 2024, enquanto o Open Finance já disponibiliza dados de mais de 42 milhões de clientes para 800 instituições, ampliando a base para soluções personalizadas.

Diante desse panorama, o diretor de tecnologia ressalta que a inteligência artificial já pode atuar em praticamente toda a jornada do cliente: do primeiro contato, com atendimento automatizado e qualificação de perfil, até recomendações personalizadas, prevenção a fraudes, onboarding digital e suporte pós-venda.

"Há avanços importantes em automação de atendimento consultivo, acompanhamento financeiro e comunicação personalizada em tempo real. Isso aumenta a eficiência operacional e melhora significativamente a experiência do consumidor".

Jornada automatizada e acessível

Um estudo da KPMG aponta que, globalmente, cerca de 71% das empresas já utilizam IA em operações financeiras. No Brasil, 58% estão em fase de implementação e 15% já atingiram maturidade. Além disso, o investimento em IA representa entre 5% e 10% do orçamento de TI em 42% das instituições.

Segundo Magela, a tecnologia também vem contribuindo para democratizar o acesso à informação financeira, já que o mercado tradicionalmente utiliza linguagem técnica e processos complexos. "Isso afasta parte dos consumidores. Com inteligência artificial, é possível traduzir informações em experiências mais intuitivas e acessíveis, ajudando o usuário a entender opções e tomar decisões mais conscientes", afirma.

Nesse cenário, a BKOpen vem utilizando inteligência artificial para tornar a experiência financeira mais inteligente, personalizada e transparente. "Nosso foco é conectar dados, tecnologia e experiência do usuário para ajudar consumidores a encontrar produtos financeiros mais adequados ao seu perfil e momento de vida".

"Mais do que automatizar processos, buscamos usar tecnologia para apoiar decisões financeiras mais conscientes e eficientes, colocando o consumidor no centro da experiência", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://bkopen.com/