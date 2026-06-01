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Falhas em IA vêm da arquitetura de dados, diz especialista

Especialista em operações digitais explica que a substituição de modelos de linguagem sem o redesenho da infraestrutura de suporte compromete a efi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/06/2026 às 19h15
Falhas em IA vêm da arquitetura de dados, diz especialista
XCELiS/Pontual

A queixa sobre a instabilidade de ferramentas de inteligência artificial (IA) tem se tornado frequente em organizações de diversos portes. Após fases de testes promissoras com diferentes modelos de linguagem de grande porte (LLMs), a transição para a escala de produção costuma apresentar inconsistências nas tomadas de decisões e falhas no tratamento de exceções operacionais pelos sistemas. O diagnóstico comum de que o modelo não compreende as particularidades do negócio costuma desviar o foco da verdadeira raiz do problema.

"O modelo nunca foi feito para entender o seu negócio. Isso sempre foi responsabilidade da sua arquitetura", afirma Claudio Braghini, especialista em transformação digital com foco em supply chain e operações.

Segundo o profissional, o debate corporativo focado predominantemente na escolha do modelo a ser licenciado tende a ser o menos relevante para o sucesso da implementação tecnológica.

A necessidade de contextualização nos sistemas corporativos

Para ilustrar a problemática, é possível traçar uma analogia com a contratação de um consultor de alto nível que não possui experiência prévia no setor de atuação da empresa: o profissional demonstra boa articulação e estrutura as ideias com precisão, mas corre o risco de entregar respostas incorretas por falta de embasamento prático sobre a rotina da operação.

"O modelo não sabe que ‘pedido aberto’ significa uma coisa no seu WMS e outra no seu ERP. Não sabe que a definição de ‘remessa em risco’ foi renegociada depois das falhas de transportadoras do ano passado. Não sabe que perder o ‘Cliente A’ é dez vezes pior do que perder o ‘Cliente B’, mesmo que a receita pareça idêntica no relatório", explica Braghini.

O especialista aponta que as organizações tratam sistematicamente a escolha do modelo como a principal decisão estratégica, comparando índices de referência, janelas de contexto e faixas de preço, enquanto a infraestrutura que circunda a ferramenta permanece intocada. Sistemas de IA mal contextualizados podem replicar erros com velocidade industrial, transformando inconsistências locais em falhas de diretrizes corporativas.

Três camadas estruturais relevantes

A abordagem recomendada para mitigar esses erros operacionais envolve a construção de uma arquitetura específica para a realidade de cada negócio, fundamentada em três camadas essenciais que organizam o fluxo de informações. A primeira delas é a disciplina semântica, que consiste na unificação das definições conceituais antes do envio de dados ao modelo. Caso termos como "margem", "cliente ativo" ou "pedido em aberto" possuam significados divergentes entre os setores da empresa, a inteligência artificial herdará e executará a inconsistência em escala, caracterizando um desafio preexistente de governança de dados.

A segunda camada estrutural diz respeito à injeção de contexto no sistema. Os métodos tradicionais de Recuperação Aumentada de Geração (RAG) costumam falhar em cenários corporativos complexos devido à ausência de consciência relacional, limitando-se a recuperar fragmentos textuais isolados. Para superar essa limitação, o processo exige uma transição para a recuperação híbrida, associada à filtragem por metadados e grafos de conhecimento, de modo a fornecer à ferramenta um retrato determinístico da realidade operacional.

Por fim, os limites de decisão constituem a terceira camada de sustentação. Por possuírem natureza não determinística, o papel dos modelos de linguagem de grande porte deve ser focado na orquestração, e não na execução das decisões finais. Os resultados gerados precisam acionar validações estruturadas, motores de política e checagens de conformidade (compliance). De acordo com a análise técnica, as regras de governança devem constituir uma camada estrutural do sistema, deixando de ser tratadas apenas como instruções inseridas nos comandos (prompts).

Impactos econômicos e independência tecnológica

Além da precisão nas decisões, o planejamento da arquitetura gera reflexos financeiros diretos na operação dos sistemas de IA. A injeção precisa do contexto demandado por cada inferência resulta em comandos mais curtos, menor latência e redução do custo por chamada de processamento.

"A inteligência vive na camada de orquestração, não no modelo. Isso significa que você pode substituir um modelo de fronteira por uma alternativa open source menor sem precisar reconstruir a lógica operacional. Quem constrói a arquitetura certa não fica refém de nenhum fornecedor", ressalta Braghini.

Esse fator adquire relevância diante do ritmo frequente de lançamento de novas ferramentas no mercado e dos custos de migração entre fornecedores, variáveis que costumam ser subestimadas nas etapas iniciais de contratação.

Avaliação prévia dos investimentos

O cenário tecnológico indica que, antes do direcionamento de novos investimentos financeiros em ferramentas de IA, as organizações devem avaliar o nível de codificação do conhecimento de seus operadores especializados e a existência de uma infraestrutura capaz de alimentar esse aprendizado no sistema de forma autônoma. Quando a análise de um projeto exige o foco excessivo em benchmarks de modelos em detrimento do desenho do fluxo de contexto, constata-se que o gargalo operacional está na estrutura periférica, cuja resolução não depende de atualizações do modelo de linguagem.

Sobre a XCELis Consulting

A XCELiS Consulting é uma consultoria especializada em transformação digital operacional, com foco em supply chain, arquitetura de dados e implementação de IA em ambientes de produção. Atua junto a líderes de operação, tecnologia e negócios para construir a base digital que transforma iniciativas de IA em vantagem competitiva real e escalável.

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