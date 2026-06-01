Para Hermes Klann, nova norma estadual descaracteriza linguiça de Blumenau

O senador Hermes Klann (PL-SC) manifestou preocupação, nesta segunda-feira (1º), com uma mudança regulatória que reduz de 42% para 30% o limite de gordura permitido na produção da Linguiça Blumenau. Em pronunciamento no Plenário, ele afirmou que a medida, prevista em portaria da Secretaria da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, pode comprometer características históricas da tradicional receita.

— Não estamos discutindo flexibilização sanitária, não estamos discutindo redução de qualidade, estamos discutindo o direito de uma região preservar sua história e sua forma tradicional de produção, desde que respeitadas todas as exigências de segurança alimentar — declarou em discurso no Plenário.

Klann ressaltou que a Linguiça Blumenau recebeu, em 2024, o selo de indicação geográfica concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em razão de características que a distinguem de outros produtos semelhantes.

O senador questionou a atuação do poder público ao reconhecer a Linguiça Blumenau por suas características próprias e tradicionais, mas depois estabelecer exigências que, segundo ele, podem descaracterizar o produto. Para ele, a medida gera insegurança para os produtores, além de afetar empregos e a atividade econômica da região. Ao final, manifestou apoio ao setor e defendeu diálogo para preservar as características tradicionais da Linguiça Blumenau.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly