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Eldo Gomes mostra Festival de Jornalismo Prêmio Engenho

O Festival de Jornalismo Prêmio Engenho reúne estudantes de universidades do Distrito Federal para discutir temas como inteligência artificial, fak...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/06/2026 às 17h30
Eldo Gomes mostra Festival de Jornalismo Prêmio Engenho
Foto: Divulgação/Evelyn Silva

O Festival de Jornalismo Prémio Engenho reuniu, em Brasília, mais de 500 estudantes, 20 palestrantes, representantes de 16 veículos de comunicação e promoveu mais de 10 horas de debates, palestras e rodas de conversa ao longo de dois dias de programação. O encontro conectou universitários de Jornalismo às principais tendências e desafios da comunicação contemporânea. "Com mais de 10 horas de debates, palestras e rodas de conversa, os participantes discutem temas como inteligência artificial, combate às fake news, empreendedorismo, inovação e novas funções do jornalista", conta Kátia Cubel.

Realizado no auditorium da ANTT, em Brasília, o evento reuniu alunos das faculdades Católica de Brasília, IESB, UDF, UnB e Uniceub, promovendo a troca de experiências entre estudantes e profissionais reconhecidos nacionalmente. A iniciativa aproximou os futuros jornalistas da realidade das redações e das transformações do mercado.

A programação contou com representantes de veículos como Folha de S.Paulo, Metrópoles, Poder360, Correio Braziliense, Band Brasília, SBT News, Record Brasília, Jovem Pan, O Globo e Revista Piauí. Entre os temas debatidos estiveram inteligência artificial, combate à desinformação, programas de trainee, empreendedorismo e novas oportunidades profissionais para jornalistas.

O Papo com Eldo acompanhou os bastidores do festival, registrando momentos de aprendizado, networking e troca de conhecimento entre estudantes, professores e profissionais da comunicação. O evento reforçou a importância da formação contínua e da inovação para quem deseja construir carreira no jornalismo. Veja no Instagram do evento (@festivaldejornalismo).

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Fonte: Manus
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