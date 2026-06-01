Eficiência operacional amplia investimentos em ERP

A busca por eficiência operacional segue entre as principais prioridades estratégicas das empresas em 2026. Pequenas e médias companhias vêm ampliando investimentos em tecnologia, automação e integração de dados para melhorar produtividade, reduzir falhas operacionais e sustentar crescimento em ambientes mais competitivos.

Segundo estudo da IDC Brasil, os investimentos em transformação digital na América Latina continuam em expansão, impulsionados pela necessidade de integração entre áreas estratégicas, automação de processos e uso mais inteligente de dados corporativos.

Nesse cenário, sistemas de gestão empresarial (ERP) seguem entre as ferramentas adotadas para ampliar previsibilidade operacional e consolidar informações financeiras, fiscais, comerciais e logísticas em um único ambiente.

A SB1, especializada em implementação de SAP Business One, avalia que empresas de setores como agronegócio, logística, indústria e healthcare devem acelerar projetos de digitalização ao longo do ano, especialmente aquelas em fase de expansão ou revisão de processos internos.

Na avaliação da SB1, o papel do ERP passou a ocupar posição mais estratégica nas empresas em crescimento. Segundo a companhia, as empresas buscam mais eficiência, governança e capacidade de crescimento sustentável. O ERP deixou de ser apenas uma ferramenta operacional e passou a apoiar decisões estratégicas com base em dados integrados e maior previsibilidade.

Segundo a SB1, a integração em tempo real entre diferentes áreas melhora a capacidade analítica das empresas e reduz inconsistências operacionais. Ainda de acordo com a companhia, quando áreas financeiras, fiscais, comerciais e logísticas operam com informações conectadas, a empresa ganha velocidade de resposta, controle e condições mais sólidas para crescer com segurança.

Dados da SAP Brasil indicam crescimento da demanda por sistemas integrados de gestão entre empresas de médio porte, especialmente em segmentos ligados a supply chain, manufatura e operações reguladas.