Segunda, 01 de Junho de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Eficiência operacional amplia investimentos em ERP

Pequenas e médias empresas podem ampliar investimentos em sistemas de gestão empresarial para aumentar eficiência operacional, automatizar processo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/06/2026 às 15h45
Eficiência operacional amplia investimentos em ERP
Pexels

A busca por eficiência operacional segue entre as principais prioridades estratégicas das empresas em 2026. Pequenas e médias companhias vêm ampliando investimentos em tecnologia, automação e integração de dados para melhorar produtividade, reduzir falhas operacionais e sustentar crescimento em ambientes mais competitivos.

Segundo estudo da IDC Brasil, os investimentos em transformação digital na América Latina continuam em expansão, impulsionados pela necessidade de integração entre áreas estratégicas, automação de processos e uso mais inteligente de dados corporativos.

Nesse cenário, sistemas de gestão empresarial (ERP) seguem entre as ferramentas adotadas para ampliar previsibilidade operacional e consolidar informações financeiras, fiscais, comerciais e logísticas em um único ambiente.

A SB1, especializada em implementação de SAP Business One, avalia que empresas de setores como agronegócio, logística, indústria e healthcare devem acelerar projetos de digitalização ao longo do ano, especialmente aquelas em fase de expansão ou revisão de processos internos.

Na avaliação da SB1, o papel do ERP passou a ocupar posição mais estratégica nas empresas em crescimento. Segundo a companhia, as empresas buscam mais eficiência, governança e capacidade de crescimento sustentável. O ERP deixou de ser apenas uma ferramenta operacional e passou a apoiar decisões estratégicas com base em dados integrados e maior previsibilidade.

Segundo a SB1, a integração em tempo real entre diferentes áreas melhora a capacidade analítica das empresas e reduz inconsistências operacionais. Ainda de acordo com a companhia, quando áreas financeiras, fiscais, comerciais e logísticas operam com informações conectadas, a empresa ganha velocidade de resposta, controle e condições mais sólidas para crescer com segurança.

Dados da SAP Brasil indicam crescimento da demanda por sistemas integrados de gestão entre empresas de médio porte, especialmente em segmentos ligados a supply chain, manufatura e operações reguladas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pexels
Tecnologia Há 1 hora

Empresas ampliam eficiência operacional com sistemas ERP

Pequenas e médias empresas vêm ampliando investimentos em sistemas de gestão empresarial para aumentar eficiência operacional, automatizar processo...

 Rinaldo Morelli - CLDF
Tecnologia Há 2 horas

Caso na CLDF reforça alerta sobre monitoramento digital

Especialista em cibersegurança, Eduardo Nery comenta investigação sobre possível monitoramento irregular na Câmara Legislativa do DF e alerta para ...

 Divulgação / Ubots
Tecnologia Há 3 horas

Ubots lança Ruby.QX, IA que monitora qualidade das conversas

Ferramenta já analisou 150 mil interações em apenas 30 dias de operação plena e propõe novo padrão de qualidade no setor

Pexels
Tecnologia Há 3 horas

Drift integra IA e produção criativa em novo modelo

Nova empresa da Beta Rede chega ao mercado com abordagem híbrida que combina tecnologia generativa e captação tradicional, entendendo a IA como um ...

 Renan Rizzo
Tecnologia Há 4 horas

Uso de aplicativos de mobilidade cresce no Brasil

Levantamento da CNT aponta avanço no uso de aplicativos de transporte no país; empresa do setor informa 500 mil downloads de aplicativo voltado à m...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 21°
17° Sensação
1.46 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Terça
21°
Quarta
21° 10°
Quinta
21° 10°
Sexta
22° 10°
Sábado
24° 11°
Últimas notícias
Entretenimento Há 33 minutos

Eldo Gomes mostra Festival de Jornalismo Prêmio Engenho
Câmara Há 33 minutos

Comissão que analisa proposta para MEI discute reajuste de todas as faixas do Simples Nacional
Economia Há 33 minutos

Procuradoria da Fazenda Nacional passa a cobrar dívidas com o FGTS
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova política de apoio a cuidadores de idosos dependentes
Tecnologia Há 1 hora

Empresas ampliam eficiência operacional com sistemas ERP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,02 -0,38%
Euro
R$ 5,84 -0,60%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,186,44 -2,86%
Ibovespa
172,197,45 pts -0.91%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7039 (30/05/26)
12
15
16
67
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3699 (30/05/26)
01
02
03
05
06
08
09
11
14
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2930 (29/05/26)
03
06
10
12
14
15
17
21
22
27
37
39
40
41
43
47
48
50
64
73
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2963 (29/05/26)
11
13
38
42
44
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias