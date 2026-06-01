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Uso de aplicativos de mobilidade cresce no Brasil

Levantamento da CNT aponta avanço no uso de aplicativos de transporte no país; empresa do setor informa 500 mil downloads de aplicativo voltado à m...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/06/2026 às 14h00
Uso de aplicativos de mobilidade cresce no Brasil
Renan Rizzo

Em 2024, 11,1% da população brasileira informou utilizar aplicativos de transporte, ante 1% em 2017, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) sobre mobilidade urbana. O avanço acompanha a ampliação do uso de soluções digitais para deslocamento nas cidades e pressiona empresas do setor a adaptar seus serviços às condições locais de uso e pagamento.

No segmento de micromobilidade elétrica, a JET passou a operar o aplicativo GO JET, plataforma voltada à gestão de corridas, estacionamento e acesso à frota em quase 50 cidades brasileiras. Segundo a empresa, o aplicativo substitui a plataforma utilizada anteriormente e registrou cerca de 500 mil downloads nos dois primeiros meses de disponibilidade.

As mudanças ocorrem em um contexto mais amplo de digitalização dos serviços no país. Dados do Banco Central do Brasil indicam que o Pix se consolidou entre os meios de pagamento mais utilizados no mercado brasileiro, movimento que levou diferentes plataformas digitais a incorporarem a ferramenta. No aplicativo, os usuários podem realizar pagamentos via Pix ou cartão bancário, além de utilizar uma carteira integrada para recarga de saldo e início de viagens.

Segundo informações da empresa, a parte técnica da plataforma também foi adaptada para diferentes condições de uso nas cidades brasileiras. Para reduzir atrasos no processamento de dados, a operação utiliza infraestrutura local de servidores, enquanto a arquitetura do sistema foi projetada para lidar com grande volume de operações. O aplicativo também é utilizado para gerenciamento de zonas de circulação e estacionamento via GPS, definição de geofencing e ajuste tarifário conforme horários e demanda. "O desenvolvimento do aplicativo considerou diferenças de infraestrutura, conectividade e padrões de utilização observados em cidades brasileiras, buscando manter uma experiência operacional consistente em diferentes contextos", afirma Viktoriia Bazhan, Product Manager da JET.

Entre as mudanças de interface está a adaptação de elementos de navegação ao idioma local. As zonas de estacionamento passaram a ser identificadas pela letra "E", de estacionamento, substituindo o "P" de parking, comum em serviços internacionais. Segundo a companhia, alterações desse tipo buscam tornar a navegação mais reconhecível para os usuários brasileiros. "Em parte das decisões de produto, a equipe considerou referências visuais e padrões de reconhecimento já familiares ao usuário brasileiro, com o objetivo de facilitar o entendimento da interface", explica Bazhan.

Por meio da plataforma também são realizadas funções relacionadas à segurança e ao cumprimento das regras de uso do serviço. De acordo com a empresa, novos usuários precisam concluir um tutorial obrigatório antes da primeira viagem, enquanto notificações reforçam orientações sobre circulação e estacionamento durante o uso. Após o encerramento da corrida, o aplicativo solicita o envio de uma foto do veículo estacionado, procedimento utilizado para verificar o cumprimento das regras operacionais e identificar eventuais irregularidades.

Segundo a empresa, o serviço opera em quase 50 cidades brasileiras. O aplicativo está disponível para download em dispositivos iOS e Android.

Contatos para imprensa:

Victor Coelho — [email protected] | +55 11 94629-2088
Daria Pogorelova — [email protected]

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