Vacina contra a gripe é liberada para toda a população do Rio Grande do Sul

A partir deste domingo, dia 1º de junho, a vacina contra a gripe passa a estar disponível para toda a população do Rio Grande do Sul. A medida busca ampliar a cobertura vacinal e contribuir para a redução da circulação dos vírus respiratórios no Estado.

A liberação ocorre após o encerramento da etapa da campanha nacional voltada aos grupos prioritários, que termina neste sábado, dia 30 de maio.

A ampliação da vacinação acontece em um momento de preocupação das autoridades de saúde devido ao avanço das doenças respiratórias. O Rio Grande do Sul foi classificado na categoria de alto risco para questões respiratórias, conforme apontado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

De acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, a tendência é de crescimento dos casos respiratórios nas próximas semanas, com possibilidade de aumento das hospitalizações relacionadas às síndromes respiratórias agudas graves.

A orientação das autoridades é para que a população procure as unidades de saúde e mantenha a vacinação em dia, especialmente diante do período de maior circulação de vírus respiratórios.







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