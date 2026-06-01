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FAAC reúne Rossi, Wolpac e Garen na Exposec 2026

A participação marca a consolidação da nova estrutura do grupo no Brasil após a aquisição integral da Garen Automação e reforça a estratégia de lid...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/06/2026 às 11h02
FAAC reúne Rossi, Wolpac e Garen na Exposec 2026
Rossi/Divulgação

A FAAC Technologies, multinacional italiana, participa da edição 2026 da Exposec 2026 (estande Rua D), realizada entre os dias 1º e 3 de junho, no São Paulo Expo. Esta será a primeira vez que as três marcas do grupo no Brasil: Indústrias Rossi Eletromecânica, Grupo Wolpac e Garen Automação, estarão juntas em um evento do setor após a conclusão da aquisição integral da Garen pelo Grupo FAAC. O movimento consolida a FAAC como uma das maiores operações de automação e controle de acesso da América Latina.

Com atuação em cinco continentes, presença em 31 países, mais de 50 subsidiárias e oito principais unidades fabris, a FAAC organiza suas operações globais em duas divisões estratégicas: Access Solutions e Parking. Na Exposec, o grupo reforçará sua estratégia de integração tecnológica e expansão regional ao apresentar um amplo portfólio de soluções voltadas para automação residencial, controle de acesso corporativo, segurança eletrônica e mobilidade urbana.

"O mercado brasileiro vive um momento de transformação acelerada em automação e controle de acesso. Estar na Exposec, reunindo Rossi, Wolpac e Garen pela primeira vez, representa muito mais do que uma integração operacional. É a demonstração prática da capacidade do Grupo FAAC de unir inovação, escala global e conhecimento local para desenvolver soluções cada vez mais inteligentes, conectadas e eficientes para o mercado brasileiro e latino-americano", afirma Sergio Foresta, diretor-geral do Grupo FAAC Technologies no Brasil.

Presença do Capitão Cafu no estande

No segundo dia da Exposec 2026, o Grupo FAAC Technologies também promoverá uma programação especial voltada ao relacionamento com parceiros e clientes estratégicos. Na manhã de 2 de junho, acontece o Rossi & Garen Summit 2026, evento exclusivo para convidados realizado na Arena de Conteúdos da feira, com foco em estratégias comerciais, lançamentos e oportunidades de negócios para 2026. O encontro contará com a participação especial do ex-jogador e capitão da Seleção Brasileira, Cafu, além de sessões de networking com executivos, equipe técnica e lideranças das marcas Rossi e Garen.

Já no período da tarde, às 15h, Cafu estará presente no estande do Grupo FAAC para uma ação aberta aos visitantes, com sorteios de camisas e bolas autografadas, ativações especiais, desafios interativos e apresentação de novidades e lançamentos das marcas.

Lançamentos em destaque

Durante a feira, as três empresas apresentarão uma série de lançamentos voltados aos segmentos residencial, corporativo, industrial e de segurança eletrônica.

A Rossi levará novas soluções para automação de portões e controle de acesso veicular, incluindo o automatizador basculante BV Axis, desenvolvido para aplicações com restrição de espaço lateral; a nova linha pivotante New Pivo; a cancela inteligente Blitz; e o automatizador deslizante DZ GO, focado em praticidade, retrofit e custo-benefício.

Já a Wolpac apresentará a nova geração de equipamentos da linha Segurança, com foco em design, inteligência operacional e experiência do usuário. Entre os destaques estão os modelos WolPass, WolSlim, WolStar IV e WolVision II, desenvolvidos para operações de alto fluxo e projetos arquitetônicos sofisticados, com recursos de personalização visual, integração tecnológica e operação contínua de até 10 milhões de ciclos.

A Garen também apresentará novidades em automação e soluções conectadas, reforçando a complementaridade do portfólio do Grupo FAAC no Brasil.

Além dos lançamentos, o espaço da FAAC na Exposec foi concebido para demonstrar na prática a integração entre automação, conectividade, segurança e experiência do usuário, pilares estratégicos que orientam a atuação global da companhia.

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