Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de junho de 2026

Começa o mês e com ele a campanha Junho Vermelho , de incentivo à doação de sangue. A mobilização é fundamental para aumentar os estoques nos hemocentros do país, que enfrentam escassez principalmente em períodos como os meses de férias escolares, Carnaval e festas de fim de ano. A ideia é também convencer cada vez mais pessoas a se tornarem doadoras frequentes.

O ápice da campanha é 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue . A importância do Junho Vermelho foi destaque em reportagem da Agência Brasil em 2021, da Radioagência Nacional em 2025, e do programa Revista Brasília , da Rádio Nacional , veiculado no mesmo ano. O Repórter Brasil Tarde , da TV Brasil , também deu sua contribuição à campanha, em 2023.

É só chegar junho que já pensamos nelas: as festas juninas. As comemorações com temática caipira, as comidas típicas e as homenagens a Santo Antônio (celebrado no dia 13), São João (dia 24), e São Pedro (29 de junho) figuram entre as festividades mais queridas dos brasileiros. A Agência Brasil mostrou como as festas juninas atraem mais público do que o Carnaval, em reportagem de 2025. No mesmo ano, a Radioagência Nacional e o Revista Brasília , da Rádio Nacional , abordaram os festejos sob a ótica da segurança, com orientações para evitar queimaduras e incêndios.

Depois dos santos homenageados nas festas juninas, a maior celebração católica do mês é o Dia de Corpus Christi , data móvel que, este ano, cai em 4 de junho. Ela simboliza a presença de Cristo na Eucaristia, ocorrendo 60 dias após a Páscoa, como explicou o Revista Brasília , da Rádio Nacional , em edição de 2024. Mas sabia que o dia não é um feriado nacional? É considerado ponto facultativo, apesar dos estados terem liberdade para decretar feriado, como esclareceu a Radioagência Nacional , em 2025. A Agência Brasil e o Repórter Brasil , da TV Brasil , sempre destacam as atividades promovidas por fiéis em todo o país, como a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi.

Junho também é o mês do Dia dos Namorados , comemorado no dia 12. Mas, no Brasil, a data tem uma origem nada romântica. Ela foi criada em 1948 pelo publicitário João Dória (pai do ex-governador de São Paulo, João Dória Jr.), para alavancar as vendas em junho, mês que, até então, era considerado fraco para o comércio. Somente no ano passado, a data movimentou cerca de R$ 22 bilhões com a troca de presentes e serviços, como destacou a Radioagência Nacional . Mas os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) também abordam a data sob a ótica da importância afetiva. O Tarde Nacional Amazônia explicou, em 2022, o que acontece com o cérebro quando estamos apaixonados. E a Agência Brasil mostrou como a tecnologia tem ajudado a formar casais, em texto também de 2022.

Saúde

O Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil , fixado em 3 de junho, foi criado no Brasil em 2008 para promover campanhas educativas sobre alimentação equilibrada, atividade física e riscos associados a esta condição, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares.

O problema chama a atenção, já que, em todo o planeta, 20,7% das crianças e adolescentes com idade entre cinco e 19 anos vivem com sobrepeso ou obesidade, como destacou a Agência Brasil em março deste ano. O Tarde Nacional , da Rádio Nacional , em edição de 2025, abordou a obesidade infantil como um desafio de saúde pública no Brasil.

A questão também foi tratada no jornal Brasil em Dia , veiculado pelo Canal Gov, em 2022.

Proteção de direitos

O Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão , celebrado em 4 de junho, foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em alusão às crianças afetadas pela violência das guerras. Com o passar dos anos, a data passou a ser símbolo de combate a qualquer tipo de agressão.

No Brasil, quase 200 crianças e adolescentes são agredidos por dia, como alertou a Agência Brasil em 2024. Já a Radioagência Nacional destacou que, em 2023, a grande maioria dos casos ocorre dentro de casa. E o Brasil em Dia , da TV Brasil , deu visibilidade aos canais para denunciar a violência, como os serviços Disque 100 e Disque 180, em edição exibida em 2020.

Em 12 de junho celebramos o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil , instituído em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Apesar das contínuas ações do Ministério Público do Trabalho (MPT) e seus parceiros para coibir a prática, o problema persiste. Não estamos falando de ajudar os pais em tarefas domésticas simples, mas sim de trabalhos que põem a saúde e a vida dos jovens em risco.

O trabalho infantil provocou 46 mil acidentes em 12 anos, como noticiou o Repórter Brasil , da TV Brasil , em 2020. E cresceu entre crianças mais novas, afetando, sobretudo, as negras. Este foi o foco desta reportagem da Radioagência Nacional , de 2024. No ano passado, a Agência Brasil noticiou que mais de seis mil crianças foram resgatadas nessas condições entre 2023 e 2025.

Além da proteção de crianças e adolescentes, junho também destaca o cuidado com os mais velhos, com o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa , no dia 15. O Revista Brasília , da Rádio Nacional , entrevistou em 2025 uma advogada sobre a nova legislação que endurece as punições para maus-tratos contra idosos.

No mesmo ano, o Tarde Nacional Amazônia destacou os canais de denúncia. E a Agência Brasil detalhou os vários tipos de violência contra idosos em reportagem de 2023, do abandono à violência física e até a patrimonial.

Dando continuidade às datas de defesa de direitos, temos o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ , em 28 de junho. A data surgiu em 1969 nos Estados Unidos, quando frequentadores do bar Stonewall Inn, em Nova Iorque, reagiram à constante truculência policial contra a comunidade. Em 2024, a Agência Brasil trouxe o histórico da luta e das conquistas de direitos no Brasil.

Em ano de eleições, a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo, a maior do país, salientou a importância do voto para a construção de políticas públicas dirigidas a esta parcela da população. Esse foi o destaque desse outro texto da Agência Brasil .

A Radioagência Nacional denunciou que o Brasil lidera o ranking de mortes violentas de pessoas LGBTQIAPN+, com 257 casos em 2025. E o Brasil em Dia , da TV Brasil , também trouxe esse enfoque, falando sobre o elevado número de assassinatos de transexuais e travestis, em edição de 2023.

Cultura

Que tal finalizarmos esta edição do Hoje é Dia homenageando dois ícones da cultura? O primeiro é a atriz e cantora americana Marilyn Monroe, cujo centenário é comemorado neste ano. Ela nasceu em 1º de junho de 1926. De origem humilde, a artista foi descoberta em 1953 e, a partir, daí construiu uma carreira icônica no cinema, interpretando personagens cômicos e sensuais em filmes que se tornaram clássicos, como "Os homens preferem as loiras", "O pecado mora ao lado" e "Quanto mais quente melhor".

Apesar do sucesso, sofria com o vício em drogas e com a depressão. Morreu em decorrência de uma overdose de barbitúricos aos 36 anos. A vida e obra de Marilyn foi relembrada no Repórter Brasil Noite , da TV Brasil , em 2016; no programa Claquete , da Rádio Nacional , em 2020; e no Rádio Memória , da Rádio MEC (em 2022).

A outra homenageada desta edição é a cantora e compositora baiana amplamente reconhecida Maria Bethânia, que completa 80 anos no dia 18 de junho. Ela estreou como cantora em 1963 e se tornou uma das maiores interpretes da MPB, sendo a primeira mulher a vender mais de um milhão de discos no Brasil.

Sua voz potente e singular é conhecida por sucessos como “Explode Coração”, “Sonho Meu” e “Reconvexo”. O programa É tudo Brasil , da Rádio Nacional , abordou a biografia da cantora, destacando os primeiros anos de sua carreira.

Neste ano de 2026, ela e seu irmão Caetano Veloso venceram o Grammy na categoria “Melhor Álbum de Música Global”. A conquista foi noticiada com destaque na Agência Brasil ; na Radioagência Nacional e no Repórter Brasil Tarde , da TV Brasil .

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de Junho de 2026*