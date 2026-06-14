Certame para construção de Escola Indígena de Ensino Fundamental em Ibiraiaras integra Agenda Celic da semana

O edital para a contratação de uma empresa para construir uma Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental em Ibiraiaras, no nordeste do Rio Grande do Sul, é uma das 29 licitações previstas na Agenda Celic para o período de 15 a 19 de junho. O certame é organizado pela Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Trata-se da construção da Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Monte Caseros. Solicitada pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc), a escola terá uma área total de 2,9 mil metros quadrados e será construída nos padrões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). As obras incluem a edificação com um pavimento, quadra poliesportiva aberta e áreas de apoio.

A concorrência eletrônica para recebimento de propostas e definição da empresa vencedora ocorre na quinta-feira (18/6), às 9h30. Com valor total de contratação estimado em R$ 9,8 milhões, o julgamento será pelo menor preço ofertado.

Leilão de móveis

A SPGG solicitou a abertura de edital para leiloar móveis da Fundação de Proteção Especial (FPE). Trata-se de equipamentos industriais de lavanderia, incluindo secadora rotativa, centrífuga e lavadora industrial. Os bens serão leiloados em lote a partir das 10 horas de quarta-feira (17). O lance mínimo é de R$ 10 mil. O vencedor do leilão eletrônico será aquele que oferecer o maior lance.

Outras licitações

A Agenda Celic desta semana prevê, ainda, a aquisição de equipamentos de informática, eletrodomésticos, vestuário e outros itens, além da contratação de atenção domiciliar e de demais serviços.

Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar a transparência sobre compras e alienações do Estado, bem como aos profissionais de imprensa e à sociedade.