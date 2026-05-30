Colheita da soja atinge 99% da área cultivada no RS

A colheita da soja se encontra em fase final no Estado, alcançando 99% da área cultivada. A predominância de tempo seco e de boa trafegabilidade favoreceram o avanço das operações e a conclusão da colheita na maior parte das regiões produtoras. Restam áreas de safrinha, implantadas após o milho precoce, e talhões tardios, implantados após o período de escassez hídrica no início do verão, que estão encerrando o ciclo fisiológico. Nessas áreas observam-se perdas pontuais por debulha natural em função do atraso da colheita das lavouras já maduras.

As produtividades seguem bastante heterogêneas devido à época de semeadura, ao regime hídrico ao longo do ciclo e ao potencial das lavouras implantadas tardiamente. Em áreas submetidas a déficit hídrico mais intenso, especialmente em solos rasos ou arenosos, ocorreram perdas significativas. A produtividade média estimada pela Emater-Ascar está em 2.871 quilos por hectare, e a área cultivada em 6.624.988 hectares.

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